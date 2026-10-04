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Partidul lui Netanyahu a revenit pe primul loc în sondaje. Au mai rămas 21 de zile până la alegerile parlamentare din Israel

Partidul lui Netanyahu a revenit pe primul loc în sondaje. Au mai rămas 21 de zile până la alegerile parlamentare din Israel
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Mai sunt aproximativ trei săptămâni și jumătate până la alegeri. Iar datele unui nou sondaj realizat de Direct Polls pentru canalul i24 și publicat aseară în cadrul emisiunii „7 – Nadav Elimelech” indică faptul că partidul Likud își reconsolidează poziția cu 21 de zile înainte de alegeri. 

Partidul conservator de dreapta al premierului israelian Benjamin Netanyahu ar putea obține 28 de mandate la alegerile legislative din 25 octombrie 2026. Partidul de stânga Yashar, condus de Gadi Eisenkot, ar putea obține numai 22 de mandate.

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Ce arată sondajul

Conform sondajului, mandatele s-ar distribui astfel dacă alegerile ar avea loc astăzi, potrivit informațiilor Canalului i24 citate de  Canalul 10:

  • Likud – 28;
  • Yashar – 22;
  • B’yaḥad – 9;
  • HaDemokratim 9;
  • al-Qa’imah al-Mushtarakah – 8;
  • Otzma Yehudit – 8;
  • Yahadut HaTorah – 8;
  • Yisrael Beiteinu – 7;
  • Shas – 7;
  • HaIchud HaLeumi–Tkuma – 5;
  • Ra’am – 5;
  • Amach Yisrael – 4.
  • Alianța HaMiluimnikim HaMiflagah HaKalkalit HaHadash a a obținut 1,81% din voturi și nu a trecut pragul electoral.

Nu există șanse ca un partid să formeze majoritate

După ce partidul Yashar al lui Gadi  Eisenkot a fost pentru o perioadă pe primul loc, rezultatele ultimului sondaj indică faptul că blocul lui Netanyahu va câștiga alegerile. Însă, niciunul dintre  partide nu va putea deține majoritatea în Knesset (Parlamentul Unicameral al Israelului).

Configurația Parlamentului rămâne, de fapt, neschimbată.  Likud a crescut la 28 de mandate, dar această consolidare a avut loc în detrimentul formațiunii Partidului Religios Zionist și partidului libertarian Identitate.

Gadi Eisenkot, veteran de război israelian, fondatorul și liderul partidului Yashar

Gadi Eisenkot, veteran de război israelian, fondatorul și liderul partidului Yashar

Popularitatea partidelor arabe

O schimbare similară a avut loc și în rândul partidelor arabe, Lista Comună  câștigând mandate în detrimentul partidului Ra’am, condus de Mansour Abbas.

Nu există nicio schimbare în ceea ce privește partidele din opoziție față de sondajul anterior.Sondajul estimează un număr ridicat de 13 mandate pentru partidele arabe. Zuriel Sharon, directorul executiv al Direct Polls, explică factorii care, în opinia sa, au generat această schimbare:

„Retorica lui Ben Gvir probabil mobilizează societatea arabă”, după ce ministrul Securității Interne, care a făcut instigare la uciderea palestinienilor, a participat la acțiuni de protest în zona Domului Stâncii și a susținut spânzurarea palestinienilor din Cisiordania dacă sunt acuzați de terorism.

Sursa Foto: Hepta

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