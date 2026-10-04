Mai sunt aproximativ trei săptămâni și jumătate până la alegeri. Iar datele unui nou sondaj realizat de Direct Polls pentru canalul i24 și publicat aseară în cadrul emisiunii „7 – Nadav Elimelech” indică faptul că partidul Likud își reconsolidează poziția cu 21 de zile înainte de alegeri.

Partidul conservator de dreapta al premierului israelian Benjamin Netanyahu ar putea obține 28 de mandate la alegerile legislative din 25 octombrie 2026. Partidul de stânga Yashar, condus de Gadi Eisenkot, ar putea obține numai 22 de mandate.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ce arată sondajul

Conform sondajului, mandatele s-ar distribui astfel dacă alegerile ar avea loc astăzi, potrivit informațiilor Canalului i24 citate de Canalul 10:

Likud – 28;

– 28; Yashar – 22;

– 22; B’yaḥad – 9;

– 9; HaDemokratim – 9;

9; al-Qa’imah al-Mushtarakah – 8;

– 8; Otzma Yehudit – 8;

– 8; Yahadut HaTorah – 8;

– 8; Yisrael Beiteinu – 7;

– 7; Shas – 7;

– 7; HaIchud HaLeumi– Tkuma – 5;

– 5; Ra’am – 5;

– 5; Amach Yisrael – 4.

– 4. Alianța HaMiluimnikim – HaMiflagah HaKalkalit HaHadash a a obținut 1,81% din voturi și nu a trecut pragul electoral.

Nu există șanse ca un partid să formeze majoritate

După ce partidul Yashar al lui Gadi Eisenkot a fost pentru o perioadă pe primul loc, rezultatele ultimului sondaj indică faptul că blocul lui Netanyahu va câștiga alegerile. Însă, niciunul dintre partide nu va putea deține majoritatea în Knesset (Parlamentul Unicameral al Israelului).

Configurația Parlamentului rămâne, de fapt, neschimbată. Likud a crescut la 28 de mandate, dar această consolidare a avut loc în detrimentul formațiunii Partidului Religios Zionist și partidului libertarian Identitate.

Popularitatea partidelor arabe

O schimbare similară a avut loc și în rândul partidelor arabe, Lista Comună câștigând mandate în detrimentul partidului Ra’am, condus de Mansour Abbas.

Nu există nicio schimbare în ceea ce privește partidele din opoziție față de sondajul anterior.Sondajul estimează un număr ridicat de 13 mandate pentru partidele arabe. Zuriel Sharon, directorul executiv al Direct Polls, explică factorii care, în opinia sa, au generat această schimbare:

„Retorica lui Ben Gvir probabil mobilizează societatea arabă”, după ce ministrul Securității Interne, care a făcut instigare la uciderea palestinienilor, a participat la acțiuni de protest în zona Domului Stâncii și a susținut spânzurarea palestinienilor din Cisiordania dacă sunt acuzați de terorism.

Sursa Foto: Hepta