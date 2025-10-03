Prima pagină » Turism » Egiptul, mereu cu un pas înaintea României: S-a apucat de construit o PASARELĂ dintre Marele Muzeu Egiptean și Piramidele de la Giza

Egiptul, mereu cu un pas înaintea României: S-a apucat de construit o PASARELĂ dintre Marele Muzeu Egiptean și Piramidele de la Giza

04 oct. 2025, 00:48, Turism
Egiptul, mereu cu un pas înaintea României: S-a apucat de construit o PASARELĂ dintre Marele Muzeu Egiptean și Piramidele de la Giza

Cu toate că România este pe locul 39 la PIB nominal și pe locul 54 la PIB per capita, încă este în urma Egiptului la capitolul infrastructură, o țară situată pe locul 42 la PIB nominal și pe locul 135 la PIB pe capita.

Egiptul a anunțat că o companie privată va construi o pasarelă pe distanță lungă care va realiza o legătură directă dintre Marele Muzeu Egiptean și Piramidele emblematice de la Giza. Pe pasarelă vor putea circula numai pietonii și turiști de la Marele Muzeu Egiptean,  unde vor putea admira mumiile marilor faraoni ai Noului Regat Egiptean,  până la Marile Piramide din Vechiul Regat Egiptean.

Acest coridor, care va înfrumuseța semnificativ experiența a milioane de vizitatori, este unul dintre grandioasele proiecte infrastructurale pe care le realizează Egiptul de la construirea noii Capitale administrative, cunoscută ca „Noul Cairo” sau „New Cairo City” și inaugurarea noului muzeu, potrivit Egypt Independent.  Proiectul este realizat de compania Orascom Construction.

Egiptul, a noua cea mai vizitată țară din lume

În 2023, Egiptul a devenit a noua cea mai vizitată țară din lumea post-COVID, având 13 milioane de vizitatori. În 2024, numărul turiștilor care au vizitat Egiptul a crescut la 15 milioane, potrivit GoWithGuide. Pasarela va avea o lungime de aproximativ 1.27 km – 1.45 km, iar grosimea ar putea varia între 13.5 metri și 27.5 metri.

Pe timp de noapte, ruta va fi iluminată artificial cu lumină aurie pentru a prezerva armonia. De asemenea,  sunt amenajate grădini și terase de unde turiștii pot admira peisajele. Marele Muzeu Egiptean va fi deschis de la 1 noiembrie 2025.

Construit pe o suprafață de aproximativ 500.000 de metri pătrați, noul muzeu este situat în apropierea Piramidelor de la Giza și va găzdui cea mai mare colecție de antichități din lume. Va conține 5.000 de exponate din colecția lui Tutankhamon. 2.000 dintre acestea vor fi expuse pentru prima dată. Muzeul include săli de expoziție imense care ar putea atrage cinci milioane de turiști.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume

Citește și

DESTINAȚII Vizită la Vatican, la începutul pontificatului Papei Leon al XIV-lea: Regulile de respectat și prețurile pe care orice turist trebuie să le cunoască
14:42, 01 Oct 2025
Vizită la Vatican, la începutul pontificatului Papei Leon al XIV-lea: Regulile de respectat și prețurile pe care orice turist trebuie să le cunoască
DESTINAȚII Regele Charles și satul Viscri – dragoste la prima vedere în Transilvania
18:14, 30 Sep 2025
Regele Charles și satul Viscri – dragoste la prima vedere în Transilvania
TURISM Cât costă o cameră, de 1 DECEMBRIE, la hotelul de lux al Simonei Halep din Poiana Brașov
12:06, 29 Sep 2025
Cât costă o cameră, de 1 DECEMBRIE, la hotelul de lux al Simonei Halep din Poiana Brașov
TURISM Alertă MAE pentru românii care vor să călătorească în Italia: „Vineri este programată o grevă în transportul aerian. Sunt posibile perturbări majore”
21:00, 23 Sep 2025
Alertă MAE pentru românii care vor să călătorească în Italia: „Vineri este programată o grevă în transportul aerian. Sunt posibile perturbări majore”
TURISM „Superofertă” pentru litoralul de toamnă: turiștii, ademeniți cu CIORBE gratis şi reduceri de 30%
13:41, 21 Sep 2025
„Superofertă” pentru litoralul de toamnă: turiștii, ademeniți cu CIORBE gratis şi reduceri de 30%
DESTINAȚII Poalele munților Parâng unde apusurile fac spectacol. În ținutul momârlanilor, oamenii tind să creadă că se trag direct din daci
22:32, 11 Sep 2025
Poalele munților Parâng unde apusurile fac spectacol. În ținutul momârlanilor, oamenii tind să creadă că se trag direct din daci
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
Cancan.ro
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Imagini publicate de armata olandeză arată un marcaj distinctiv pe avionul F-35 care a doborât în premieră drone rusești
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
De ce vrea Bolojan mii de jandarmi pe stradă
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Un cunoscut alpinist a murit, după ce a căzut în gol, în timpul unei transmisiuni live! Mii de fani au asistat la tragedie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. În ce weekend dă România ceasurile înapoi. Schimbarea afectează rutina zilnică
Evz.ro
Fenomenul ciudat de la Tuzla–Șabla, din Marea Neagră și o întrebare care provoacă dileme la nivel global
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce Robert a insinuat că Dorobanțu a vorbit-o de rău în afara emisiunii: „Astea sunt jocurile lor. Nu îți dai seama?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Pub-urile japoneze riscă să rămână fără bere din cauza unui atac cibernetic
ISTORIE Motivul pentru care turiștii lasă CARTOFI la mormântul regelui Frederic cel Mare al Prusiei, un adept al absolutismului iluminat care a schimbat lumea
23:00
Motivul pentru care turiștii lasă CARTOFI la mormântul regelui Frederic cel Mare al Prusiei, un adept al absolutismului iluminat care a schimbat lumea
ACTUALITATE După cinci ani, Alexandra a dat Marea Britanie pe viața modestă de la țară: „Nu se moare de foame!” Cu ce se ocupă acum
22:52
După cinci ani, Alexandra a dat Marea Britanie pe viața modestă de la țară: „Nu se moare de foame!” Cu ce se ocupă acum
VIDEO Acuzat că e pro-rus, Viktor Orban minimizează forța Rusiei /Liderul ungar face o radiografie dură țării conduse de Putin, dar nu ezită să critice UE
21:48
Acuzat că e pro-rus, Viktor Orban minimizează forța Rusiei /Liderul ungar face o radiografie dură țării conduse de Putin, dar nu ezită să critice UE
EXTERNE TikTok a eliminat zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile din CEHIA
21:44
TikTok a eliminat zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile din CEHIA
TURISM Bugetarii s-au plictisit de stațiunile românești și preferă vacanțele în STRĂINĂTATE. Numărul voucherelor de vacanță emise, mai mic în 2025
21:38
Bugetarii s-au plictisit de stațiunile românești și preferă vacanțele în STRĂINĂTATE. Numărul voucherelor de vacanță emise, mai mic în 2025
EXTERNE Erdogan salută eforturile lui Trump de a restabili pacea în Orientul Mijlociu/ TURCIA cere oprirea operațiunilor israeliene în Fâșia Gaza
21:31
Erdogan salută eforturile lui Trump de a restabili pacea în Orientul Mijlociu/ TURCIA cere oprirea operațiunilor israeliene în Fâșia Gaza