Egiptul, mereu cu un pas înaintea României: S-a apucat de construit o PASARELĂ dintre Marele Muzeu Egiptean și Piramidele de la Giza

Cu toate că România este pe locul 39 la PIB nominal și pe locul 54 la PIB per capita, încă este în urma Egiptului la capitolul infrastructură, o țară situată pe locul 42 la PIB nominal și pe locul 135 la PIB pe capita.

Egiptul a anunțat că o companie privată va construi o pasarelă pe distanță lungă care va realiza o legătură directă dintre Marele Muzeu Egiptean și Piramidele emblematice de la Giza. Pe pasarelă vor putea circula numai pietonii și turiști de la Marele Muzeu Egiptean, unde vor putea admira mumiile marilor faraoni ai Noului Regat Egiptean, până la Marile Piramide din Vechiul Regat Egiptean.

Acest coridor, care va înfrumuseța semnificativ experiența a milioane de vizitatori, este unul dintre grandioasele proiecte infrastructurale pe care le realizează Egiptul de la construirea noii Capitale administrative, cunoscută ca „Noul Cairo” sau „New Cairo City” și inaugurarea noului muzeu, potrivit Egypt Independent. Proiectul este realizat de compania Orascom Construction.

Egiptul, a noua cea mai vizitată țară din lume

În 2023, Egiptul a devenit a noua cea mai vizitată țară din lumea post-COVID, având 13 milioane de vizitatori. În 2024, numărul turiștilor care au vizitat Egiptul a crescut la 15 milioane, potrivit GoWithGuide. Pasarela va avea o lungime de aproximativ 1.27 km – 1.45 km, iar grosimea ar putea varia între 13.5 metri și 27.5 metri.

Pe timp de noapte, ruta va fi iluminată artificial cu lumină aurie pentru a prezerva armonia. De asemenea, sunt amenajate grădini și terase de unde turiștii pot admira peisajele. Marele Muzeu Egiptean va fi deschis de la 1 noiembrie 2025.

Construit pe o suprafață de aproximativ 500.000 de metri pătrați, noul muzeu este situat în apropierea Piramidelor de la Giza și va găzdui cea mai mare colecție de antichități din lume. Va conține 5.000 de exponate din colecția lui Tutankhamon. 2.000 dintre acestea vor fi expuse pentru prima dată. Muzeul include săli de expoziție imense care ar putea atrage cinci milioane de turiști.

Sursa Foto: Profimedia

