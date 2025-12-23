Prima pagină » Actualitate » Orașul european perfect pentru schi și plimbări. Prețul zborurilor către destinație pornește de la 35 de euro

23 dec. 2025, 11:50, Actualitate
Te-ai gândit vreodată care este orașul european perfect pentru schi și plimbări, dar care a fost mult timp subestimat? Este vorba despre o destinație în inima munților, departe de aglomerația urbană, unde pot fi practicate sporturi de iarnă. Prețul zborurilor către destinație pornește de la 35 de euro, iar biletele pot fi achiziționate cu punct de pornire din principalele orașe din Europa.

Există o multitudine de destinații de vacanță care pot oferi confortul de care turiștii au nevoie, pentru a se simți bine. De altfel, tot mai multe persoane încep să exploreze și alte stațiuni, zone sau orașe europene unde să practice sporturi de iarnă. De data aceasta, în atenție se află un oraș european perfect pentru schi și plimbări.

Chambéry, orașul european potrivit celor care practică sporturi de iarnă

Încet și sigur, a devenit o destinație tot mai populară în rândul turiștilor străini. Este vorba despre Chambéry, un oraș francez considerat a fi o „bijuterie europeană” aflată în proximitatea pârtiilor. Pentru a ajunge aici, turiștii pot opta pentru zborurile dinspre marile orașe europene, iar prețurile pornesc de la 35 de euro per bilet.

Orașul are un farmec aparte, iar turiștii sunt atrași nu doar de pârtiile aflate în proximitate, ci și de Ville Ancienne, centrul vechi al orașului. Aici, vizitatorii au ocazia să privească diverse construcții cu o însemnătate aparte, și anume castele vechi și arce gotice impresionante.

Turiștii iubitori ai sporturilor de iarnă aleg și destinațiile mai liniștite / foto: Mediafax Foto

„Poți explora centrul orașului pe numeroase străzi pietonale, clădirile vechi oferind o atmosferă caldă și unică care te transportă în timp. Poți găsi produse locale în diferite magazine sau chiar la piața de fermieri marți și vineri pentru suveniruri perfecte”, spune un turist, arată Express.co.uk.

De altfel, pe lista atracțiilor se află și catedralele și muzeele istorice. Turiștii se pot bucura aici de o experiență gastronomică locală, iar străzile pietonale pot fi luate la pas pentru a descoperi frumusețea locului. Zona culinară este axată pe mâncare tradiționale, iar turiștii pot vizita și ateliere de brânzeturi.

„Vizita în orașul vechi din Chambéry oferă priveliști cu adevărat interesante și drăguțe, așa că bucură-te de plimbare, intră în biserici și mai ales în alei și vei descoperi colțuri cu adevărat excepționale,” mărturisește un alt vizitator.

Cele mai noi