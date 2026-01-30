Antonio Gutteres, secretarul general al ONU: „Colapsul financiar este iminent”

Acum trei zile, Buletinul Oamenilor de Știință din Domeniul Atomic a declarat că mai sunt 85 de secunde până la miezul nopții (momentul sfârșitului lumii după Ceasul Apocalipsei), invocând reluarea cursei înarmării, conflictele multiple existente și retorica naționalistă tot mai agresivă a Statelor Unite ale Americii, a Federației Rusiei și a Republicii Populare Chineze.

A venit rândul secretarului general al ONU , Antonio Gutteres, să ne prevină că organizația care are ca scop menținerea păcii în lume este în pragul unui „colaps financiar iminent”. Acesta a raportat că salariile n-au mai fost plătite, iar reglementările lui Trump împotriva USAID determină ONU să returneze banii necheltuiți. Contribuția SUA reprezintă 22% din buget, urmată de China cu 20%.

„Criza se adâncește, amenință implementarea programelor și riscăm un colaps financiar. Și situația se va deteriora în viitorul apropiat”, a spus secretarul general al ONU într-o scrisoare trimisă ambasadorilor pe 28 ianuarie, informează Reuters.

Trump a tăiat fondurile pentru ONU și a creat Consiliul Păcii

Cel mai mare furnizor de bani, SUA, a tăiat cheltuielile către ONU și refuză să mai facă plăți obligatorii pentru a menține pacea pe glob, cu toate că Trump a tot spus în mod repetat că merită un Premiu Nobel pentru Pace după ce a pretins că a încheiat „opt războaie”. După ce lidera opoziției din Venezuela, Maria Machado, i-a înmânat medalia personal la Casa Albă, Trump pare acum mai preocupat să răstoarne regimuri considerate o amenințare la adresa SUA.

La aproape o lună după ce l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, liderul de la Casa Albă a dat un ultimatul Iranului să renunțe la programul de înarmare nucleară și a amenințat țări cu taxe vamale dacă se vor opune anexării americane a Groenlandei sau dacă vor mai furniza petrol Cubei.

Trump a lansat Consiliul de Pace cu ocazia întrunirii anuale de la Forumul Economic Mondial de la Davos și a invitat mai multe state să ia parte, dar numai cu condiția să plătească 1 miliard de dolari dacă doresc statutul de membru permanent. Liderul de la Casa Albă vrea să clădească o alternativă la ONU, asta în timp ce Gutteres a declarat la mijlocul lunii ianuarie că „lumea a devenit haotică, plină de conflicte, impunitate, inegalitate și imprevizibilitate”.

Consiliul Păcii al lui Trump a fost înființat oficial pe 22 ianuarie 2026, la Davos, fiind propus inițial în 2025 pentru soluționarea războiului din Fâșia Gaza. Până acum, 60 de țări au primit invitație să adere la CP, din care 22 au acceptat-o.

Scurt istoric: Liga Națiunilor

Pe 10 ianuarie 1920, după încheierea Tratatului de la Versailles ca urmare a Primului Război Mondial, a fost creată Liga Națiunilor. Statele membre fondatoare au fost A Treia Republică Franceză, Imperiul Britanic (inclusiv Comunitatea Națiunilor, Canada, India, Africa de Sud și Australia), A Doua Republică a Poloniei, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei, Republica Chineză, Persia Qajară, Regatul Italiei, Regatul Spaniol, Imperiul Japonez, Brazila, Portugalia, Iugoslavia și Regatul României. Ulterior, s-au alăturat și Germania (sau Republica de la Weimar), Uniunea Sovietică, Mexic, Turcia și Bulgaria.

SUA nu au aderat după ce republicanii din Congres au votat împotrivă, deși președintele democrat de atunci, Woodrow Wilson, a fost arhitectul organizației, drept pentru care a și primit Premiul Nobel pentru Pace. Organizația a avut 58 de membri, dar n-a putut preveni ascensiunea Axei. Uniunea Sovietică a lui Stalin, Italia lui Mussoloni, Japonia lui Hirohito, Germania lui Hitler, Spania lui Franco și România lui Antonescu au părăsit treptat Liga.

Societatea n-a putut face față conflictelor declanșate de Invazia Manciuriei, Al Doilea Război Sino-Japonez, Al Doilea Război Italo-Etiopian, nici n-a putut să prevină anexările teritoriale ale Germaniei Naziste și ale Uniunii Sovietice din Europa care au culminat cu declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial în 1939. Liga Națiunilor s-a desființat oficial pe 18 aprilie 1946. Organizația Mondială a Națiunilor Unite a luat ființă odată cu Carta Națiunilor Unite pe 26 iunie 1945, semnată la San Francisco, și a intrat în vigoare din octombrie, având cinci state membre fondatoare și permanente: SUA, URSS, China, Franța și Regatul Unit. În prezent, 193 de state sunt membre ONU.

