Premierul Ilie Bolojan s-a încurcat în funcționarea Justiției. Întâi a comparat magistrații cu primarii, apoi s-a rătăcit în competențele constituționale ale CSM. La final, a spus: „nu sunt specialist”. Ce întrebare simplă l-a pus în dificultate pe Bolojan

30 ian. 2026, 21:31, Actualitate

Premierul Ilie Bolojan s-a încurcat de mai multe ori, în timpul interviului acordat G4Media, în competențele Justiției, atunci când i-a fost pusă o întrebare simplă: este sau nu de acord cu revenirea competenței de investigare a magistraților de la Parchetul General la DNA?

De 4 ori, premierului României i-a fost pusă această întrebare, de 4 ori a dat un răspuns diferit. Ca la final să spună că „nu este specialist”.

Mai întâi, Ilie Bolojan a spus că judecătorii „decid persoanele care îi anchetează pe ei”, deși plenul CSM este format și din judecători și din procurori, ca ulterior Bolojan să compare situația magistraților cu cea a primarilor.  Asta deși magistrații fac parte, constituțional, dintr-o putere separată a statului, și procedurile de funcționare nu pot fi comparate cu zona de administrație publică.

După aceea, premierul a vorbit de „mii” de cazuri în sistem, sugerând că mii de magistrați ar fi fost anchetați în trecut, deși acest lucru nu este susținut în realitate, în sistemul judiciar fiind oricum în total 6500 de magistrați (judecători și procurori).

La finalul intervenției premierului Bolojan pe această temă, șeful Executivului s-a încurcat și în rolul și atribuțiile CSM, garantul constituțional al independenței Justiției.

Premierul a concluzionat că, de fapt, „nu este specialist” și nu poate spune care este cea mai bună soluție (rămânerea competenței de investigare la PG sau revenirea la DNA), dar a continuat să susțină un principiu pe care l-a tot repetat: controlații să nu decidă controlorul.

În tot acest context, premierul insistă să se ocupe de problematica Justiției, motiv pentru care și-a înființat un grup de lucru pe Justiție la Guvern care ar trebui să facă propuneri pe modificarea legilor Justiției. Concluziile grupului vor apărea în luna februarie și vor avea valoare doar dacă vor avea „susținere” politică, a spus Bolojan pentru G4Media.

1. Cristi Pantazi (G4Media): Dvs personal susțineți revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA?

Ilie Bolojan, premier: Din punctul meu de vedere, este impropriu ca judecătorii să decidă cine sunt persoanele care îi anchetează pe ei.

Dacă ești primar într-o localitate și ai putea decide echipa de la Curtea de Conturi care te controlează, fără să faci nicio ilegalitate, fără să fii suspect de ceva, pornirea naturală ar fi ca două echipe de control: unii care au făcut control în niște primării care știi că au fost destul de exigenți – pe anumite spețe au avut anumite abordări, și altă echipă de control care a făcut control la alte primării – au fost suficienți de lejeri, în mod natural ai alege varianta lejeră.

Aici trebuie într-adevăr găsită o formulă prin care să existe totuși o formă de răspundere pentru că – de la mii de cazuri de probleme într-un anumit sistem – la niciun caz sau foarte puține cazuri, parcă sunt niște treceri care….ori înainte au fost prea multe, ori acum sunt prea puține dar e greu de presupus că totul se schimbă de pe-o zi pe alta.

2. Dan Tapalagă (G4Media): Deci n-am înțeles: sunteți de acord ca DNA să ancheteze magistrații?

Sunt de acord să se găsească o soluție prin care cei care sunt controlați să nu hotărască ei cine îi controlează. Așa cum se întâmplă…înțeleg că azi în CSM procurorii care fac verificarea sunt votați de membri CSM.

3. Dan Tapalagă ( G4Media) : Acum este o secție sub Parchetul General și marea dezbatere este dacă competența de anchetare…..

Ilie Bolojan, premier: Secția este sub Parchetul General dar procurorii care fac parte din ăsta (sic!) sunt aprobați de către plenul CSM – care sunt de fapt reprezentanții celor care sunt verificați (…) Nu mi se pare cel puțin…E de natură a inhiba partea de verificare.

4. Dan Tapalagă ( G4Media) : Revenirea competențelor la DNA este o soluție?

Ilie Bolojan, premier: Nu sunt un specialist care este cea mai bună soluție, dar în mod cert cel care este controlat își va selecta controlorul, cu siguranță, va avea tendința naturală să selecteze cel mai indulgent controlor. Dar asta este valabilă în orice sistem”

Premierul Bolojan a spus că în februarie 2026 vor exista concluziile grupului de lucru pe Justiție care funcționeză la Guvern și care intenționează să modifice din nou legile Justiției:  „Eu cred că în luna februarie vom avea concluziile acestui grup de lucru. Aceste concluzii să fie puse pe masa coaliției pentru că – ne place,  nu ne place – orice concluzie a unui grup de lucru are o valoare dacă are o susținere politică și devine o măsură care se pune în practică”

