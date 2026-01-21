Prima pagină » Actualitate » Unul dintre cele mai spectaculoase sate din Europa este amplasat pe o stâncă, nu departe de Barcelona

Unul dintre cele mai spectaculoase sate din Europa este amplasat pe o stâncă, nu departe de Barcelona

21 ian. 2026, 13:45, Actualitate
Unul dintre cele mai spectaculoase sate din Europa este amplasat pe o stâncă, nu departe de Barcelona
Unul dintre cele mai spectaculoase sate din Europa este amplasat pe o stâncă / Sursa FOTO: fascinatingspain.com

Nu multe agenții de turism din lumea întreagă știu povestea unuia dintre cele mai spectaculoase sate din Europa, care este amplasat pe o stâncă. Aflat nu departe de Barcelona, Castellfollit de la Roca încântă prin arhitectura clasică și peisajul locului.

Satul acesta din Catalonia, Spania este de o frumusețe rară și se găsește la o oră, o oră și jumătate distanță de Barcelona, scrie click.ro.

Locuri unice, puțin cunoscute turiștilor

Românii care se gândesc la o escapadă sau, de ce nu, chiar un sejur în concediul de vară ar trebui să aibă în vedere și acest micuț sat spaniol.

Nu este cunoscut nici măcar în Peninsula Iberică, dar frumusețea și priveliștile care se descoperă în fața locului fac să merite un „search” pe Google.

Pentru vizitatorii care ajung din Franța, satul Castellfollit de la Roca apare cocoțat pe o stâncă gigantică. La poalele sale curg râurile Fluvià și Toronell, care străbat relieful vulcanic din această regiune.

Peisaje nemaiîntâlnite și o arhitectură cu adevărat specifică zonei îi întâmpină pe turiștii care ajung aici. Străzile sunt strâmte, iar o plimbare pe alei seamănă cu o întoarcere înapoi în timp. Casele locuitorilor din Castellfollit de la Roca au fost ridicate chiar la marginea stâncii, ceea ce dă o senzație aparte tuturor care se cazează în zonă.

Merită vizitată și biserica Sant Salvador, despre care există referiri istorice datând încă din secolul al XIII-lea. Turiștii pot ajunge aici urmând drumul principal din sat, iar lăcașul de cult va apărea la capătul aleii. Renovată de mai multe ori de-a lungul veacurilor, clădirea găzduiește în prezent și un centru cultural.

Deși este amplasat aproape de Barcelona, nu foarte mulți turiști ajung în acest sat izolat din nord-estul Spaniei. Cine ajunge aici, însă, nu va regreta, iar ulterior își poate continua drumul cu mașina și poate trece granița în Franța, pentru a se bucura de o vacanță în această țară.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Singurul sat din Republica Moldova unde se află case de „hobbiți”. Turiștii sunt atrași de locuințele neobișnuite ale localnicilor

Un bărbat s-a săturat de priveliștea din curtea casei și a început să sape. Ce a ieșit, după trei ani de muncă, e spectaculos – FOTO, VIDEO

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc”
14:40
Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc”
REȚETE Cum prepari rețeta spaniolă de fasole cu cârnați. Trucul ca boabele să nu se spargă deloc
14:35
Cum prepari rețeta spaniolă de fasole cu cârnați. Trucul ca boabele să nu se spargă deloc
FLASH NEWS Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus în țară, din Indonezia
14:30
Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus în țară, din Indonezia
CINEMA „Albă ca Zăpada” și „Războiul lumilor” conduc topul filmelor nominalizate la Zmeura de Aur 2026. Și The Weeknd e nominalizat pentru un titlu
14:20
„Albă ca Zăpada” și „Războiul lumilor” conduc topul filmelor nominalizate la Zmeura de Aur 2026. Și The Weeknd e nominalizat pentru un titlu
EXTERNE A crezut că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor, dar a rămas fără 80.000 de dolari în cont. Escrocheria care a lăsat-o pe o pensionară fără bani
13:45
A crezut că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor, dar a rămas fără 80.000 de dolari în cont. Escrocheria care a lăsat-o pe o pensionară fără bani
ULTIMA ORĂ Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot
13:43
Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
SUA vor retrage personal din centre de comandă cheie ale NATO. Țările afectate (Surse Reuters)
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul tanc american M1E3 are cockpit de Formula 1. Anunțul armatei
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Oamenii ar avea, de fapt, până la 33 de simțuri, indică o cercetare
CONTROVERSĂ La Davos, instinctele de secol 19 ale lui Trump se vor ciocni cu incertitudinea secolului 21. Atlantic Council: „Epicentrul celui mai grav conflict economic transatlantic din istoria contemporană”
14:28
La Davos, instinctele de secol 19 ale lui Trump se vor ciocni cu incertitudinea secolului 21. Atlantic Council: „Epicentrul celui mai grav conflict economic transatlantic din istoria contemporană”
ULTIMA ORĂ România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse
14:22
România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse
ULTIMA ORĂ Horațiu Potra a făcut plângere împotriva Penitenciarului Rahova
13:59
Horațiu Potra a făcut plângere împotriva Penitenciarului Rahova
LIVE 🚨 Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda
13:46
🚨 Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda
VIDEO Anunț important despre Autostrada cu tuneluri din vestul României: în ce stadiu este Lotul Lugoj-Deva
13:29
Anunț important despre Autostrada cu tuneluri din vestul României: în ce stadiu este Lotul Lugoj-Deva
SPORT Un patron din Superliga, ironii către Gigi Becali și FCSB. „Credeam că vine cu tăvălugul. Fotbalul nu se face la televizor”
13:25
Un patron din Superliga, ironii către Gigi Becali și FCSB. „Credeam că vine cu tăvălugul. Fotbalul nu se face la televizor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe