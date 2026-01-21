Unul dintre cele mai spectaculoase sate din Europa este amplasat pe o stâncă, nu departe de Barcelona

Nu multe agenții de turism din lumea întreagă știu povestea unuia dintre cele mai spectaculoase sate din Europa, care este amplasat pe o stâncă. Aflat nu departe de Barcelona, Castellfollit de la Roca încântă prin arhitectura clasică și peisajul locului.

Satul acesta din Catalonia, Spania este de o frumusețe rară și se găsește la o oră, o oră și jumătate distanță de Barcelona, scrie click.ro.

Locuri unice, puțin cunoscute turiștilor

Românii care se gândesc la o escapadă sau, de ce nu, chiar un sejur în concediul de vară ar trebui să aibă în vedere și acest micuț sat spaniol.

Nu este cunoscut nici măcar în Peninsula Iberică, dar frumusețea și priveliștile care se descoperă în fața locului fac să merite un „search” pe Google.

Pentru vizitatorii care ajung din Franța, satul Castellfollit de la Roca apare cocoțat pe o stâncă gigantică. La poalele sale curg râurile Fluvià și Toronell, care străbat relieful vulcanic din această regiune.

Peisaje nemaiîntâlnite și o arhitectură cu adevărat specifică zonei îi întâmpină pe turiștii care ajung aici. Străzile sunt strâmte, iar o plimbare pe alei seamănă cu o întoarcere înapoi în timp. Casele locuitorilor din Castellfollit de la Roca au fost ridicate chiar la marginea stâncii, ceea ce dă o senzație aparte tuturor care se cazează în zonă.

Merită vizitată și biserica Sant Salvador, despre care există referiri istorice datând încă din secolul al XIII-lea. Turiștii pot ajunge aici urmând drumul principal din sat, iar lăcașul de cult va apărea la capătul aleii. Renovată de mai multe ori de-a lungul veacurilor, clădirea găzduiește în prezent și un centru cultural.

Deși este amplasat aproape de Barcelona, nu foarte mulți turiști ajung în acest sat izolat din nord-estul Spaniei. Cine ajunge aici, însă, nu va regreta, iar ulterior își poate continua drumul cu mașina și poate trece granița în Franța, pentru a se bucura de o vacanță în această țară.

