Mihai Tănase
22 ian. 2026, 11:03, Turism
Regatul de gheață din Mojstrana. Cum o simplă idee a transformat un sat într-o adevărată scenă desprinsă din poveștile lui Hans Christian Andersen
Mojstrana - Foto: Facebook

Un sat alpin din Slovenia se transformă în fiecare iarnă într-un spectaculos regat de gheață, datorită unei idei simple, pornite acum 30 de ani de un localnic. Fenomenul atrage anual mii de turiști din întreaga lume.

Un sat desprins parcă dintr-un basm de iarnă a devenit o atracție turistică internațională, atrăgând vizitatori din toate colțurile lumii. Este vorba despre Mojstrana, o localitate situată la poalele Alpii Iulieni, în apropierea Parcul Național Triglav.

În fiecare iarnă, Mojstrana se transformă într-un adevărat „regat de gheață”, un decor spectaculos format din coloane, cascade și sculpturi de gheață, care par desprinse din poveștile lui Hans Christian Andersen. Deși peisajul pare rezultatul unui proiect grandios, totul a pornit de la ideea unui singur localnic.

Iarna, temperaturile din zonă scad frecvent sub zero grade, iar apa care se scurge pe stâncile din Cheile Mlacca începe să înghețe natural, strat după strat. Aceste formațiuni de gheață apar în mod spontan, fără intervenție artificială, scrie Observatornews.ro.

Mojstrana - Foto: Facebook

Mojstrana – Foto: Facebook

Cum a început povestea Regatului de gheață din Mojstrana

În urmă cu aproximativ 30 de ani, un localnic a observat frumusețea deosebită a cheilor în sezonul rece și a decis să o pună în valoare. A început să modeleze forme simple din gheață, să stabilizeze zonele sigure pentru vizitatori și să creeze sculpturi folosind doar apă, frigul natural și unelte rudimentare.

În timp, inițiativa s-a transformat într-un proiect comunitar. Astăzi, întreaga comunitate locală contribuie la realizarea acestui peisaj de poveste. Gheața nu este adusă din alte zone, ci este creată exclusiv la fața locului, prin turnarea controlată a apei, care îngheață natural în funcție de condițiile meteo.

Mojstrana - Foto: Facebook

Mojstrana – Foto: Facebook

Regatul de gheață din Mojstrana nu este un parc tematic permanent, ci un eveniment sezonier, care prinde viață doar iarna și depinde exclusiv de temperaturile scăzute.

Tocmai această fragilitate îl face cu atât mai spectaculos, transformând satul într-o destinație unică pentru iubitorii de natură și peisaje extreme.

