Promitea mașini de lux sub prețul pieței și încasa avansuri, dar nu livra nimic. Escrocul a fost prins de polițiști la volan, deși nu avea permis

Un bărbat de 31 de ani a fost reținut de polițiști și este acuzat că a înșelat mai multe persoane, cărora le-a promis autoturisme de lux la prețuri sub piață, fără să le livreze vreodată. Prejudiciul total este de aproximativ 7.000 de euro.

Ancheta a început pe 20 noiembrie 2025, după ce o femeie de 37 de ani a sesizat Secția 13 de Poliție. Aceasta a reclamat că, în luna septembrie, a plătit un avans pentru cumpărarea unor mașini, însă nu a mai primit autoturismele promise, iar persoana cu care discutase nu i-a mai răspuns la telefon. Ulterior, alte două persoane au depus plângeri similare.

Din cercetări a rezultat că bărbatul le-ar fi indus în eroare pe victime prin promisiunea de a le vinde autoturisme de lux sub prețul pieței. Primea sume de bani în avans, fără a încheia contracte și fără a livra mașinile. Comunicarea avea loc prin WhatsApp, iar suspectul trimitea fotografii cu autoturisme pe care nu le deținea în realitate. După ce primea banii, acesta nu mai răspundea la mesaje sau apeluri.

La data de 29 ianuarie 2026, polițiștii au pus în aplicare un mandat de aducere pe numele bărbatului. Acesta a fost prins în trafic, în Sectorul 3 al Capitalei, în timp ce conducea un autoturism, deși avea permisul suspendat.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

