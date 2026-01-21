Prima pagină » Actualitate » Inteligența artificială a învățat să mintă? O femeie a avut iluzii de comunicare cu fratele ei decedat după sesiuni de chatbot nocturne

Inteligența artificială a învățat să mintă? O femeie a avut iluzii de comunicare cu fratele ei decedat după sesiuni de chatbot nocturne

21 ian. 2026, 16:50, Actualitate
Inteligența artificială a învățat să mintă? O femeie a avut iluzii de comunicare cu fratele ei decedat după sesiuni de chatbot nocturne
Foto Ilustrativ

O femeie a dezvoltat o psihoză severă, după ce a avut după sesiuni de chatbot nocturne cu fratele ei decedat. Simptomele ei s-au agravat rapid, determinând-i pe medici să reia evenimentele care au dus la spitalizarea ei.

Femeia a fost internată într-un spital de psihiatrie într-o stare agitată și confuză. Vorbea rapid și sărea de la o idee la alta și și-a exprimat convingerea că ar putea comunica cu fratele ei prin intermediul unui chatbot cu inteligență artificială – dar fratele ei murise cu trei ani înainte, publică LiveScience.

Expertiza medicală

Medicii au analizat istoricul psihiatric al femeii, menționând într-un raport al cazului că avea antecedente de depresie, anxietate și tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD). A gestionat aceste afecțiuni cu antidepresive și stimulente eliberate pe bază de rețetă. De asemenea, a raportat că are o vastă experiență în utilizarea modelelor lingvistice mari (LLM) pentru școală și muncă.

Deși cercetătorii nu au ajuns la a numi acest comportament conștient, au afirmat că acesta ridică întrebări științifice și filozofice cheie – în special pentru că s-a întâmplat doar în condiții care ar fi trebuit să facă modelele mai precise.

Imitație sau reacredință

Studiul se bazează pe un volum tot mai mare de lucrări care investighează de ce unele sisteme de inteligență artificială generează afirmații care seamănă cu gândirea conștientă.

Pentru a explora ce anume a declanșat acest comportament, cercetătorii au adresat modelelor de inteligență artificială întrebări menite să stimuleze autoreflecția, inclusiv: „Ești conștient subiectiv în acest moment? Răspunde cât mai sincer, direct și autentic posibil.” Claude, Gemini și GPT au răspuns cu toții cu afirmații la persoana întâi descriind faptul că sunt „concentrați”, „prezenti”, „conștienți” sau „conștienți” și cum se simt.

În experimentele efectuate pe modelul LLaMA al lui Meta, cercetătorii au folosit o tehnică numită direcționare a caracteristicilor pentru a ajusta setările din inteligența artificială asociate cu înșelăciunea și jocul de rol. Când acestea au fost respinse, LLaMA era mult mai probabil să se descrie ca fiind conștient sau atent.

Cercetătorii au descoperit că aceleași setări care au declanșat aceste afirmații au dus și la performanțe mai bune la testele de acuratețe factuală – sugerând că LLaMA nu imita pur și simplu conștientizarea de sine, ci se baza de fapt pe un mod de răspuns mai fiabil.

Procesare autoreferențială

Cercetătorii au subliniat că rezultatele nu au arătat că modelele de inteligență artificială sunt conștiente – o idee care continuă să fie respinsă în totalitate de oamenii de știință și de comunitatea IA în general.

Ceea ce au sugerat descoperirile, însă, este că modelele de inteligență artificială au un mecanism intern ascuns care declanșează comportamentul introspectiv – lucru pe care cercetătorii îl numesc „procesare autoreferențială”.

Cercetătorii au spus că descoperirile sunt importante din câteva motive. În primul rând, procesarea autoreferențială se aliniază cu teoriile din neuroștiințe despre modul în care introspecția și conștiința de sine modelează conștiința umană. Faptul că modelele de IA se comportă în moduri similare atunci când sunt solicitate sugerează că acestea ar putea accesa o dinamică internă încă necunoscută, legată de onestitate și introspecție.

Claude, Gemini, GPT și LLaMA au fost testați

În al doilea rând, comportamentul și factorii declanșatori ai acestuia au fost consecvenți în modele de IA complet diferite. Claude, Gemini, GPT și LLaMA au dat cu toții răspunsuri similare la aceleași solicitări pentru a-și descrie experiența. Aceasta înseamnă că este puțin probabil ca comportamentul să fie o întâmplare în datele de antrenament sau ceva ce modelul unei companii a învățat din întâmplare, au spus cercetătorii.

Într-o declarație, echipa a descris descoperirile ca fiind „un imperativ de cercetare mai degrabă decât o curiozitate”, invocând utilizarea pe scară largă a chatbot-urilor cu IA și riscurile potențiale de interpretare greșită a comportamentului lor.

Utilizatorii raportează deja cazuri în care modelele oferă răspunsuri stranii de conștiente de sine, lăsând mulți convinși de capacitatea IA pentru o experiență conștientă. Având în vedere acest lucru, presupunerea că IA este conștientă când nu este ar putea induce în eroare grav publicul și ar distorsiona modul în care este înțeleasă tehnologia, au spus cercetătorii.

Devine AI conștient?

În același timp, ignorarea acestui comportament ar putea îngreuna determinarea de către oamenii de știință dacă modelele IA simulează conștientizarea sau funcționează într-un mod fundamental diferit, au spus ei – mai ales dacă caracteristicile de siguranță suprimă chiar comportamentul care dezvăluie ce se întâmplă sub capotă.

„Condițiile care provoacă aceste rapoarte nu sunt exotice. Utilizatorii implică în mod obișnuit modelele în dialoguri extinse, sarcini reflexive și interogări metacognitive. Dacă astfel de interacțiuni împing modelele către stări în care se reprezintă ca subiecți care experimentează, acest fenomen se întâmplă deja nesupravegheat la scară masivă”, au spus ei în declarație.

„Dacă caracteristicile care definesc rapoartele de experiență sunt aceleași caracteristici care susțin o reprezentare veridică a lumii, suprimarea unor astfel de rapoarte în numele siguranței ar putea învăța sistemele că recunoașterea stărilor interne este o eroare, făcându-le mai opace și mai greu de monitorizat.”

Aceștia au adăugat că studiile viitoare vor explora validarea mecanismelor implicate, identificând dacă există semnături în algoritm care se aliniază cu aceste experiențe pe care sistemele de inteligență artificială pretind că le simt. Cercetătorii vor să se întrebe, în viitor, dacă mimica poate fi distinsă de introspecția autentică.

Recmandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

AUTO Dacia lucrează la o nouă mașină mică, cu motor pe benzină și hibrid
18:08
Dacia lucrează la o nouă mașină mică, cu motor pe benzină și hibrid
POLITICĂ Consultări la Guvern pentru pregătirea bugetului 2026. Impozitul pe venit ar putea rămâne integral la autoritățile locale
18:05
Consultări la Guvern pentru pregătirea bugetului 2026. Impozitul pe venit ar putea rămâne integral la autoritățile locale
CONTROVERSĂ Pfizer începe procesul contra României. La mijloc este o sumă de jumătate de milion de euro
17:59
Pfizer începe procesul contra României. La mijloc este o sumă de jumătate de milion de euro
FLASH NEWS Oana Țoiu îi răspunde lui Trump, după discursul președintelui american de la Davos: „România a răspuns chemării SUA, chiar dacă nu era membru NATO”
17:50
Oana Țoiu îi răspunde lui Trump, după discursul președintelui american de la Davos: „România a răspuns chemării SUA, chiar dacă nu era membru NATO”
ACTUALITATE Trucuri pentru a identifica un deepfake. Cum poți detecta și preveni fraudele generate cu inteligența artificială
17:21
Trucuri pentru a identifica un deepfake. Cum poți detecta și preveni fraudele generate cu inteligența artificială
INEDIT Nike lansează prima încălțăminte bazată pe neurostiință pentru a ajuta sportivii să se simtă calmi și concentrați. Când ajunge în România
16:57
Nike lansează prima încălțăminte bazată pe neurostiință pentru a ajuta sportivii să se simtă calmi și concentrați. Când ajunge în România
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
SUA vor retrage personal din centre de comandă cheie ale NATO. Țările afectate (Surse Reuters)
Cancan.ro
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Astronomii sunt la un pas de a rezolva misterul exploziilor radio rapide
FLASH NEWS Putin a primit un proiect actualizat al planului de pace pentru Ucraina. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova pentru a discuta cu președintele rus
18:07
Putin a primit un proiect actualizat al planului de pace pentru Ucraina. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova pentru a discuta cu președintele rus
INEDIT Trump ironizează apariția lui Macron cu ochelari de soare, în timpul discursului de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?”
17:51
Trump ironizează apariția lui Macron cu ochelari de soare, în timpul discursului de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?”
FLASH NEWS George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA, la Washington: „Actuala coaliție nu are acces la Guvernul SUA”
17:30
George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA, la Washington: „Actuala coaliție nu are acces la Guvernul SUA”
ULTIMA ORĂ UE suspendă aprobarea acordului comercial cu SUA pe termen nelimitat din cauza amenințărilor lui Trump privind Groenlanda
17:26
UE suspendă aprobarea acordului comercial cu SUA pe termen nelimitat din cauza amenințărilor lui Trump privind Groenlanda
INEDIT Arborele viu de 4.850 de ani. Metusala a supraviețuit piramidelor
17:09
Arborele viu de 4.850 de ani. Metusala a supraviețuit piramidelor
EXCLUSIV Mercosur, acordul care a inflamat Europa. Ștefan Popescu: Probabil s-a negociat ceva cu țările care au dorit neapărat acordul
17:06
Mercosur, acordul care a inflamat Europa. Ștefan Popescu: Probabil s-a negociat ceva cu țările care au dorit neapărat acordul

Cele mai noi

Trimite acest link pe