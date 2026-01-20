Locul unic din România care a lăsat-o uimită pe Valentina, o tânără din China. „Nu este o planetă extraterestră”

Valentina, o tânără din China, a rămas uimită de unul dintre locurile unice din România. Într-o vizită la Salina Turda, tânăra a filmat câteva elemente unice din interior, arătându-și fascinația față de cel mai mare muzeu al salinei din lume.

Turiștii rămân uimiți, de multe ori, de frumusețea multor locuri din România. Fiecare regiune din țară ascunde „comori” naturale, iar vizitatorii rămân uimiți de unele dintre obiectivele culturale, precum și de „orașele subterane”. De data aceasta, atenția a fost îndreptată către Salina Turda.

Salina Turda, un obiectiv care îi lasă uimiți pe vizitatori

Valentina, o profesoară la Institutul Confucius din București, a rămas uimită de frumusețea naturală întâlnită în Salina Turda. După un drum de aproape 10 ore cu trenul, a ajuns în județul Cluj, în zona Durgău-Valea Sărată. În cel mai mare muzeu al salinei din lume există aer pur, iar temperatura este constantă (10 – 12 grade Celsius).

„Asta nu e o planetă extraterestră, este Turda”, a spus ea, pe Tik Tok.

De-a lungul timpului, Salina Turda a atras atenția multor turiști străini, inclusiv cea a influencerilor. Anual, circa 600.000 de vizitatori vin să vadă Salina Turda. În urmă cu doi ani, MrBeast, Youtuber celebru, a închiriat pentru 7 zile salina, pentru a o explora, scrie Observatornews.ro.

