Dubai va „pava” prima stradă din lume cu aur. Când va fi inaugurat proiectul „faraonic”

30 ian. 2026, 21:31, Actualitate
Dubai a anunțat că are în plan să construiască o stradă „pavată cu aur” un proiect unic în lume, în apropierea Bazarului Gold Souk din oraș, unde turiștii pot cumpăra aur și alte bijuterii, potrivit Euronews. Cu salarii neimpozitate și reputația de a oferi un stil de viață luxos, Dubaiul este un oraș despre care se spune că „străzile sunt pavate cu aur”.

Noua viitoare atracție este în apropiere de Piața de Aur Această expresie este pe cale să devină realitate, deoarece orașul din Emiratele Arabe Unite urmează să facă o stradă poleită cu aur, la propriu. Parte a noului Dubai Gold District, strada va fi „construită folosind aur”, deși ce presupune concret acest lucru rămâne deocamdată un mister.

Dubai Gold District a fost anunțat de Biroul de presă din Dubai pe 27 ianuarie. Data deschiderii Gold Street nu a fost încă stabilită.

Dubai Gold District reprezintă o rebranduire a actualului Gold Souk al orașului. Zona, situată în Deira, găzduiește aproximativ 1.000 de comercianți care vând aur și bijuterii.

Potrivit Biroului de presă din Dubai, Emiratele Arabe Unite sunt a doua cea mai mare destinație din lume pentru comerțul fizic cu aur, exportând aur în valoare de 44,6 miliarde de euro în perioada 2024–2025.

Gold Souk sau Piața de Aur este o atracție turistică populară în Orașul Vechi al Dubaiului și se află alături de alte piețe dedicate mirodeniilor, parfumurilor și antichităților.

„Aurul este profund împletit în structura culturală și comercială a Dubaiului, simbolizând moștenirea noastră, prosperitatea și spiritul antreprenorial durabil”, a declarat Ahmed Al Khaja, director general al Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), parte a Departamentului Economiei și Turismului din Dubai (DET).

