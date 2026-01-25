Prima pagină » Știri externe » Cele 10 diferențe majore dintre Arctica și Antarctica pe care trebuie să le cunoască orice șef de stat

25 ian. 2026, 08:26, Știri externe
Președintele american Donald Trump și-a exprimat în mod repetat intenția de a anexa Groenlanda pentru a deveni parte a teritoriului Statelor Unite ale Americii, invocând problemele de securitate regională prezentate de China și Rusia. 

Cum majoritatea locuitorilor din Groenlanda ar prefera să fie independenți și nu „cetățeni ai SUA” , majoritatea americanilor se opun anexării insulei arctice sau că amenințarea din partea Rusiei și Chinei este inexistentă potrivit The New York Times,  președintele american a comis o gafă ce i-ar pune sub semnul întrebării nivelul de pregătire pentru funcția pe care o deține.

Pe paginile de socializare ale Casei Albe, președintele a postat o imagine generată de inteligența artificială, ilustrându-l pe acesta cum se deplasează prin zăpadă, alături de un pinguin chiar în Groenlanda. Imaginea din postarea de pe pagina Casei Albe este însoțită de mesajul „Îmbrățișează pinguinul”. Pinguinul ține în aripioara stângă drapelul SUA, iar pe fundal, în munții arctici, se poate vedea drapelul Groenlandei arborat.

Pinguinii imperiali trăiesc doar în Emisfera Sudică, pe banchizele imense plutitoare ale Antarctidei (Sursa Foto: Australian Antarctic Program)

Iată cele 10 diferențe majore pe care ar trebui să le cunoască orice om care candidează la conducerea unui stat, potrivit Antarctica21.

  1. Pinguinii trăiesc doar în emisfera sudică, în special în Antarctica. Există și specii de pinguini care trăiesc pe Insulele Galapagos, dar  în imaginea generată de AI a lui Trump este clar ilustrat Pinguinul imperial, o specie de pasăre marină care trăiește pe banchizele imense plutitoare ale Antarctidei, suportând temperaturi de -20 grade Celsius. Mai există 18 specii din cadrul a șase genuri:  Pinguinul Adelie (cu ciocul roșu, care trăiește pe coasta Antarcticii ), Pinguinul măgar (cu dungă albă, fiind localizat în preajma Antarctidei și în Insulele Malvine) , Pinguinul regal din insulele din jurul Antarcticii și Pinguinul antarctic (sau Pinguinul cu bărbie, o specie cu dungă neagră  care locuiește pe țărmurile Oceanului Pacific de Sud și Oceanului Antarctic), Micul pinguin din Noua Zeelandă și Australia.Sunt specii de pinguini care trăiesc în sudul Africii (Pinguinul african) sau în America de Sud (Pinguinul Magellan), dar nu a fost găsit nicio specie care să trăiască în Groenlanda sau în Oceanul Arctice. Nouă specii sunt pe cale de dispariție.
  2. Urșii polari trăiesc doar în Arctica, fiind cele mai mari specii de mamifere care trăiesc în mediul înghețat (cu o greutate de 300-800 de kilograme).  Aceștia consumă o cantitate enormă de carne (de exemplu: o focă de 55 de kilograme pentru a supraviețui opt zile), asimilând 84% din proteine și 97% din grăsimi, pe lângă capacitatea de a hiberna timp de 4-5 luni și de a înota în ape înghețate. Urșii polari se hrănesc și cu delfini albi sau cu morse. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii estimează că mai există 22.000 de exemplare la 31.000 de indivizi, fiind o specie pe cale de dispariție din cauza schimbărilor climatice.
  3. Antarctica este un continent înghețat de la Polul Sud înconjurat de Oceanul Sudic (sau Oceanul Antarctic), iar regiunea Arctica reprezintă un ocean înghețat situat la Polul Nord înconjurat de continente. În cercul polar arctic  se situează insula Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei. Pe când Antarctica este al cincilea mare continent și este compus în mare din 70% apă înghețată care acoperă o masă de pământ care are diversitate geologică, de la munți la văi. Oceanul Arctic este este acoperit de ghețari unde se situează și porțiunea nordică a Groenlandei.
  4.  Arctica și Antarctica au anotimpuri diferite, fiind temperaturi mai crescute la Polul Nord între lunile iunie și august, o perioadă ideală pentru deplasări. În schimb, în Antarctica nu se pot efectua expediții decât între lunile noiembrie și martie, atunci când este sezonul de încălzire sau vara.
  5. Flora este mai diversificată în Arctica decât în Antarctica. La Polul Nord se găsesc 900 de specii de plante: macul arctic, salcia arctică, rogozuri. În Antarctica nu se găsesc decât licheni, mușchi și alge care cresc în condiții extrem de reci și uscate, apa în forma lichidă fiind extrem de rară. Există doar două specii cu flori și o singură specie de iarbă care s-a adaptat la condițiile extreme ale continentului.
  6. Antarctica n-a avut populații native precum Arctica, unde încă trăiesc peste 40 de grupuri etnice, ca inuiții din Alaska, nordul Canadei și Groenlanda, populația Saami din zonele polare ale Finlandei, Norvegiei, Suediei și Rusiei,  populația Ciukci din Siberia. În Antarctica nu trăiesc decât muncitori sezonieri și cercetori în stațiile de cercetare. Regiunea arctică a fost vizitată de exploratori europeni încă din antichitate (exploratorul grec Pytheas din Messalia, în 325 î.Hr., fără a mai menționa și coloniștii vikingi care s-au stabilit în Groenlanda în jurul anului 985 d.Hr.). În 1773, James Cook și echipajul său au traversat Cercul Polar Antarctic pentru prima dată, însă continentul antarctic a fost zărit pentru prima oară de un vânător american de foci, Nathaniel Palmer. Antarctica a fost cunoscută și ca „Terra Australis”, opusul Cercului Polar Arctic. Primul om care a debarcat în Antarctica a fost căpitanul american John Davis, iar exploratorul norvegian Roald Amundsen a fost primul care a atins Polul Sud în 1911. Primul explorator modern care a atins Polul Nord a fost americanul Robert Peary, în 1909.
  7. În Antarctica, pe lângă pinguini, trăiesc specii ca Fulmarul sudic, Petrelul de zăpadă, Foca leopard, Foca elefant, iar în zonele înconjurătoare sunt specii de balene, ca Orca sau balena ucigașă, Balena albastră (cel mai mare mamifer existent pe planetă) și Balena cu cocoașă și crustacee. 
  8. În Arctica, pe lângă urșii polari, se pot găsi morse, narvali, vulpi arctice, iepuri arctici, foci, balene, pufini și reni.
  9. Pe plan geopolitic, în ciuda unor zone disputate în Oceanul Arctic, jurisdicția asupra insulelor arctice este recunoscută la niven internațional: Alaska aparține Statelor Unite, regiunea arctică a Americii de Nord aparține Canadei, iar Groenlanda este teritoriul autonom al Regatului Danemarcei. Asupra continentului înghețat de la Polul Sud, nouă țări au emis pretenții teritoriale (Argentina, Australia, Chile, Franța, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Regatul Unit, și neoficial, chiar și Brazilia). Din 1961, continentul este guvernat de Tratatul Antarcticii semnat de 12 țări, inclusiv de SUA și URSS.
  10.  Antarctica este mult mai rece decât Arctica: record înregistrat în 1983, când cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată pe Pământ a fost de -89,2 grade Celsius.  Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, la Polul Nord, cea mai scăzută temperatură înregistrată a fost în Groenlanda, în decembrie 1991: -69,6 grade Celsius. Antarctica este mai rece din cauza stratului dens de gheață care acoperă masa continentală, dar și a apelor reci ale Oceanului Antarctic.
Urșii polari trăiesc doar la Polul Nord (Sursa Foto: WWF)

Oare președintele Trump a glumit?

Unii internauți au scris pe X că Trump ar fi făcut o reclamă ironică la Linux, îndemnându-i pe groenlandezi să renunțe la produsele companiei Microsoft (adică, sistemul de operare Windows).

Ulterior,  Casa Albă a transmis un alt mesaj pe tonul răutăcios.

„Pe pinguin nu-l privește opiniile celor care nu pot înțelege”, pare să fie mesajul transmis de Donald Trump către întreaga presă și internauții care au reacționat virulent la gafa președintelui.

Sursa Foto: Google Earth/Envato

