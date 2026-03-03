Orașul de pe litoral supranumit „cel mai ieftin loc din lume”. Cât costă chiria și o bere

Tot mai mulți tineri din Europa afirmă că nivelul costurilor din țările lor depășește posibilitățile reale de trai, chiar și atunci când au un loc de muncă stabil. Printre ei se numără și o britanică în vârstă de 29 de ani care, deși avea o slujbă sigură în domeniul educației, a ajuns la concluzia că veniturile nu îi oferă stilul de viață pe care și-l dorea.

În 2024, ea și partenerul său au decis să părăsească Regatul Unit și să înceapă o nouă viață într-o țară asiatică în care nu mulți europeni aleg să se mute.

Au trecut aproape doi ani de atunci și Katie Smith prezintă cum este să trăiești în orașul de pe litoral supranumit „cel mai ieftin loc din lume”.

De la nordul Angliei la „Miami al Asiei”

Katie este originară din Redcar, oraș situat pe coasta de nord-est a Angliei. Ea a lucrat ca asistentă școlară în UK, dar, în ciuda stabilității profesionale, nu a reușit să își facă planuri reale de viitor. Împreună cu prietenul ei, Dan, a ales să se mute în Vietnam, în căutarea unei vieți mai bune, scrie ziarulromanesc.de.

Prima oprire a fost în capitala Hanoi, oraș pe care l-a descris drept agitat și dificil din cauza traficului și a ritmului intens de viață.

Ulterior, cei doi britanici s-au stabilit în Da Nang, un oraș de coastă apreciat pentru plajele sale și pentru dezvoltarea urbană modernă. De altfel, supranumele de „Miami al Asiei” spune totul.

În prezent, Katie predă limba engleză online, în sistem TEFL (Teaching English as a Foreign Language), și are cursuri cu copii din diferite țări. Programul său înseamnă muncă de 26 de ore pe săptămână. Lunea, de exemplu, are în jur de patru ore de predare, ceea ce îi permite să își organizeze restul timpului în funcție de propriile priorități.

Cât este chiria în Vietnam

Potrivit lui Katie, diferențele de costuri sunt considerabile. Pentru apartamentul închiriat în Da Nang, cu toate utilitățile incluse, ea plătește aproximativ 284 de lire sterline pe lună, echivalentul a circa 324 de euro.

Și hrana este mai ieftină decât în Anglia. Cheltuielile săptămânale pentru cumpărături se ridică la aproximativ 20 de lire pentru două persoane. În piețele locale, spun englezii, vânzători de multe ori le dau gratis câteva produse în plus.

Iar o masă la un restaurant obișnuit, cu băutură inclusă, nu face mai mult de 2 lire, în timp ce un meniu mai complex, cu trei feluri și băutură, ajunge la 8 lire.

Inclusiv serviciile personale, cum ar fi spălatul și coafatul părului, costă foarte puțin, comparativ cu Anglia: 4 lire sterline.

Chiar dacă spune că trăiește o experiență în Vietnam extrem de avantajoasă din punct de vedere financiar, Katie și prietenul ei nu exclud să revină în Marea Britanie. Pentru asta, și-a propus să economisească până la 900 de lire pe lună, pentru a avea un fond solid la momentul revenirii.

Vietnam, tot mai căutat de expați

Vietnam, un stat din Asia de Sud-Est cu o populație de peste 95 de milioane de locuitori, cunoaște o dezvoltare economică susținută, bazată în principal pe exporturi de electronice, textile, cafea și orez. Capitala țării Hanoi, dar principalul centru economic este orașul Ho Chi Minh.

Nu doar europenii aleg să se mute în Vietnam. Presa occidentală a mai și despre cazul unui fost militar american, Ryan, în vârstă de 36 de ani, stabilit în Ho Chi Minh. El plătește 850 de dolari pentru un apartament cu două dormitoare și aproximativ 130 de dolari pentru utilități. Bărbatul se declară încântat de nivelul de siguranță și stilul de viață din Vietnam.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026

Oul Imperial Fabergé s-a vândut la un preț record de 30,2 milioane de dolari, în urma unei licitații. I-a aparținut mamei Țarului Nicolae al II-lea