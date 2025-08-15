Prima pagină » Turism » România, vedetă într-un documentar BBC. Imagini cu locul în care se varsă Dunărea, prezentat de o actriță care joacă în „Wednesday”

15 aug. 2025, 18:54, Turism
Povestea Dunării, transpusă într-un documentar de excepție la BBC, a fost prezentat pentru prima dată în România, chiar în locul în care Dunărea se varsă în Marea Neagră.

Documentarul este prezentat de Joanna Lumley, actrița care joacă în rolul lui Grandmama, bunica personajului principal din serialul Wednesday.

Actrița a mărturisit că cel mai mult i-a plăcut în România:

„Aici este Marea Neagră, locul unde se varsă Dunărea. Această panglică de lumină care traversează continentul. Este cu totul extraordinar”!

Într-un documentar realizat după sute de ore de filmare, actrița prezintă cursul Dunării în șapte țări, din Munții Pădurea Neagră, Germania, până la vărsarea fluviului în Marea Neagră.

Documentarul poate fi urmărit din România, de pe canalul BBC Earth.

După încheierea filmărilor, Joanna Lumley a mărturisit că și-a petrecut vacanța în România, unde a vizitat Castelul Bran și Casa Regelui Charles al III-lea din Viscri.

„E destul de emoționant, că după ce am jucat într-un film despre Dracula să ajung la Castelul lui Dracula. E de-a dreptul fabulos, dar înspăimântător. E așezat pe vârful unei stânci. A fost locuința lui Vlad Țepeș și a devenit castelul lui Dracula”.

În vârstă de 79 ani, Joanna Lumley este cunoscută pentru rolurile sale în „Absolutely Fabulous”, „The Wolf of the Wall Street” și „The Satanic Rites of Dracula”.

