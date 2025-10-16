Prima pagină » Video » ❗ Zelensky: „Deja vedem că Moscova se grăbește să reia dialogul, doar auzind de „tomahawk-uri”. Eu sunt deja la Washington”

❗ Zelensky: „Deja vedem că Moscova se grăbește să reia dialogul, doar auzind de „tomahawk-uri”. Eu sunt deja la Washington”

Ruxandra Radulescu
16 oct. 2025, 23:19, Video
❗ Zelensky:
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a ajuns joi, 16 octombrie, la Washington, pentru întâlnirea bilaterală cu președintele SUA, Donald Trump, ce va avea loc vineri. Totodată, liderul de la Casa Albă se pregătește pentru summit-ul cu Vladimir Putin, de la Budapesta, programat pentru săptămâna următoare. 

Potrivit lui Zelenski, discuțiile vor viza sprijinirea militarilor ucraineni cu rachete tomahawk de către Stale Unite. Totodată, președintele Donald Trump a sugerat că ar lua în considerarea susținerea Kievului cu rachete cu rază lungă.

„Eu sunt deja la Washington

Astăzi, am întâlniri cu reprezentanți ai companiilor de apărare – producători de arme puternice care ne pot ajuta la consolidarea securității naționale. Vom discuta, în special, despre livrări suplimentare de sisteme de apărare aeriană. De asemenea, mă voi întâlni astăzi cu reprezentanți ai companiilor energetice americane. Acum, că Rusia lansează atacuri distructive asupra sectorului nostru energetic și efectuează, zilnic, raiduri aeriene, noi lucrăm pentru a asigura rezistența Ucrainei.

Mâine este programată o întâlnire cu președintele Trump – și ne așteptăm ca elanul în combaterea terorismului și a războiului, care a avut succes în Orientul Mijlociu, să ajute și la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Putin nu este cu siguranță mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist. Limbajul forței și al dreptății va funcționa inevitabil și împotriva Rusiei. Deja vedem că Moscova se grăbește să reia dialogul imediat ce aude despre Tomahawks.

Nu există o altă opțiune decât pacea și securitatea garantată – și este crucial să protejăm oamenii de atacurile și atacurile armatei ruse cât mai curând posibil. Le mulțumesc tuturor celor care ajută!”, a transmis Volodimir Zelenski pe platforma X.

Înarmarea Ucrainei, miza întâlnirii dintre Trump și Zelenski

Summit-ul dintre cei doi lideri de stat ar avea loc la inițiativa Washington-ului și este a șasea întâlnire dintre Zelenski și Trump, de la preluarea mandatului în luna ianuarie a actualului președinte al Statelor Unite, transmite publicația kyivindependent.com.

Trump a declarat pe 15 octombrie că Ucraina dorește să „intre în ofensivă” în războiul împotriva Rusiei, iar în urma întâlnirii cu președintele Zelenski, de vineri, va decide dacă va aproba o astfel de strategie.

Donald Trump și Vladimir Putin, summit bilateral, la Budapesta

Mesajul transmis de Volodimir Zelenski, la sosirea sa la Washington, urmează unei convorbiri de două ore dintre președintele Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată joi 16 octombrie. Trump și Putin au stabilit că se vor întâlni în cadrul unui summit bilateral, care se va desfășura la Budapesta, în săptămâna următoare.

FOTO: X

