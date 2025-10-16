Prima pagină » Știri externe » Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!”

Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!”

16 oct. 2025, 21:57, Știri externe
Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta:

Premierul ungar Viktor Orban și-a împărtășit reacția la anunțul președintelui SUA Donald Trump cu privire la viitoare întâlnire a sa cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta.

„Întâlnirea planificată între președinții american și rus este o veste excelentă pentru oamenii iubitori de pace din lume”, a declarat Orban într-o postare pe platforma X, conform BBC.

„Suntem pregătiți!”, a adăugat el.

Viktor Orban: „Ungaria este insula păcii!”

Puțin mai târziu, Orban a revenit cu o nouă postare, anunțând că pregătirile pentru summitul de pace SUA-Rusia de la Budapesta au început.

“Tocmai am vorbit la telefon cu președintele Donald Trump. Pregătirile pentru summitul de pace SUA-Rusia sunt în curs de desfășurare. Ungaria este insula PĂCII!”

Secretarul de presă al Casei Albe Karoline Leavitt, vorbind cu reporterii la Washington, a declarat că convorbirea dintre Trump și Putin a fost „bună și productivă” și că simte că s-au făcut „progrese mari”.

Discuțiile vor continua când președintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita Casa Albă mâine, a mai spus Leavitt, adăugând că Trump „merită foarte mult credit” pentru că a continuat negocierile de pace la atât de puțin timp după ce a intermediat încetarea focului în Gaza.

„Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație convenită, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război ‘lipsit de glorie’, între Rusia și Ucraina”, a anunțat Donald Trump.

Conform lui Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin, convorbirea dintre președintele Rusiei și Donald Trump a fost „pozitivă și productivă”.

Într-o postare pe platforma X, el a afirmat că „inițiatorii de războaie din Marea Britanie și UE încearcă foarte, foarte mult să deraieze perspectivele de pace”.

„Dar dialogul și pacea și cooperarea SUA-Rusia vor prevala”, adaugă el.

Foto: Profimedia

