Actorul Mihai Gruia Sandu DEZVĂLUIE ce suferință se ascunde în spatele măștii unui comediant: „Poate ar fi un studiu de caz”

La podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene de sâmbătă, 11 octombrie, publicul a fost invitat la o întâlnire cu un artist unic: Mihai Gruia Sandu – actor, regizor, dramaturg și profesor universitar, o voce emblematică a culturii române.

Într-o oră și jumătate de confesiuni și povești, Mihai Gruia Sandu a dezvăluit ce se ascunde în spatele măștii unui comediant și cum teatrul se poate transforma într-o adevărată rugăciune.

„Afirmați dumneavoastră despre actorii care joacă în comedii faptul că sunt personaje triste, că au o suferință pe care nu o înfățișează pe scenă, dar o duc dincolo, din culise până în dormitorul lor. E o regulă ca acești actori să-și poarte o suferință mai intensă decât ceilalți?”, l-a întrebat Adrian Artene pe invitatul său.

„Nu știu dacă este o regulă, dar întotdeauna oamenii de pe scenă construiesc, oricât de complex ar fi, ascunzând ceva. Asta se întâmplă și la oamenii care nu fac actorie, dar aici lucrurile nu sunt întotdeauna foarte evidente, dar e ca și cum ai apăsa pe accelerație la maximum. Adică o durere care poate să fie o neacceptare, o trădare, o ceva, de care poți să știi sau să nu știi, să nu-ți dai seama, dar ea cumva începe să se exprime. Adică… urcatul pe scenă, în principiu, orice ar zice oricine, se datorează dorinței de a fi iubit mai mult decât ești sau mai mult decât poți să speri. Orice ar zice oricine… de acolo vine. Că unde se duce, că e altceva, e altă discuție.

Dar este evident că marii comici au vrut la un moment dat să joace dramă, dacă nu chiar tragedie, dacă nu cumva chiar forma de a exprima tragedia, e un parodox aici, să se fi dus în comedie. Și invers, marii tragedieni sunt la fel de neliniștiți. Și toți ăștia, marii serioși care au jucat eroi aveau o chestie vizavi de comedie, parcă nu vreau să se apropie de ea. Parcă o respingeau puțin, deși știau că e o zonă în care ar intra, dar aveau, cred, o frică de comedie. Să o luăm individual, că acum chiar mă gândeam la cineva anume care a putut să joace și comedie, deși respingea genul, îl respingea ca și cum nu ar fi al lui, ceea ce înseamnă că avea ceva de ascuns, greu de tot sau mai multe chestii care convergeau într-o parte. E greu, nu știu, poate că ar fi un studiu de caz”, a spus actorul Mihai Gruia Sandu, în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene.

Este episodul în care Arlechino se întoarce după 35 de ani pentru a vorbi despre viață, teatru și fragilitatea condiției umane. De altfel, printre altele, artistul a mai vorbit despre suferință și vindecare, despre trecerea dincolo de „Marea Trecere” și despre căile prin care omul se poate apropia de divinitate. În același timp, ne-a condus prin reflecții profunde asupra modului în care putem descoperi fericirea și prin exerciții simple de eliberare de durere.

Printre momentele care vor rămâne în memoria publicului se numără mărturisirea emoționantă „Am murit puțin… de patru ori!”, reflecția „Teatrul are capacitatea să rearanjeze ceea ce oamenii consideră valori, unde sunt?” sau ideea tulburătoare că „Trecerea dincolo… e mult mai complicat decât atât”.

VEZI AICI PODCASTUL INTEGRAL:

