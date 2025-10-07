Cel mai mare resort indoor de SKI din lume și-a deschis porțile. Cum arată o zi pe pârtiile din Shenzhen

Shenzhen, metropolă chineză vecină cu Hong Kong, a deschis cel mai mare resort indoor de ski din lume și a intrat în Cartea Recordurilor (Guiness Book).

Ce este surprinzător legat de acest centru acoperit de ski este localizarea sa. Shenzhen beneficiază de un climat subtropical, cu temperaturi medii anuale de 20 grade Celsius.

Shenzhen Ice & Snow World se întinde pe o suprafață de 100.000 mp, echivalentul a 11 terenuri de fotbal, din care 90.000 mp sunt acoperiți cu zăpadă. Locația este de aproape patru ori mai mare decât Ski Dubai și depășește inclusiv L*Snow din Shanghai, notează Snow Forecast.

Centrul are cinci pârtii certificate de Federația Internațională de Schi și Snowboard, cea mai lungă având 441 m lungime și o diferență de nivel schiabilă interioară de 83 de metri. Temperaturile sunt menținute la -6°C pe tot parcursul anului.

„Ne așteptăm ca acest un complex turistic să devină un reper în lumea iubitorilor sporturilor de iarnă”, transmit administratorii Shenzhen Ice & Snow World.

Investiția totală se ridică la aproape 30 de miliarde de yuani, echivalentul a 4,15 miliarde de dolari americani, și a fost finanțată prin firma de stat Zhuhai Huafa.

