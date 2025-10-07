Prima pagină » Video » Cel mai mare resort indoor de SKI din lume și-a deschis porțile. Cum arată o zi pe pârtiile din Shenzhen

Cel mai mare resort indoor de SKI din lume și-a deschis porțile. Cum arată o zi pe pârtiile din Shenzhen

07 oct. 2025, 14:31, Video
Cel mai mare resort indoor de SKI din lume și-a deschis porțile. Cum arată o zi pe pârtiile din Shenzhen

Shenzhen, metropolă chineză vecină cu Hong Kong, a deschis cel mai mare resort indoor de ski din lume și a intrat în Cartea Recordurilor (Guiness Book).

Ce este surprinzător legat de acest centru acoperit de ski este localizarea sa. Shenzhen beneficiază de un climat subtropical, cu temperaturi medii anuale de 20 grade Celsius.

Shenzhen Ice & Snow World se întinde pe o suprafață de 100.000 mp, echivalentul a 11 terenuri de fotbal, din care 90.000 mp sunt acoperiți cu zăpadă. Locația este de aproape patru ori mai mare decât Ski Dubai și depășește inclusiv L*Snow din Shanghai, notează Snow Forecast.

Centrul are cinci pârtii certificate de Federația Internațională de Schi și Snowboard, cea mai lungă având 441 m lungime și o diferență de nivel schiabilă interioară de 83 de metri. Temperaturile sunt menținute la -6°C pe tot parcursul anului.

„Ne așteptăm ca acest un complex turistic să devină un reper în lumea iubitorilor sporturilor de iarnă”, transmit administratorii Shenzhen Ice & Snow World.

Investiția totală se ridică la aproape 30 de miliarde de yuani, echivalentul a 4,15 miliarde de dolari americani, și a fost finanțată prin firma de stat Zhuhai Huafa.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Vacanța de schi: costuri RECORD pentru lecțiile cu monitori în Poiana Brașov

Iarnă în toată regula în Bucegi și Făgăraș. Locul în care ZĂPADA atinge deja jumătate de metru. Meteorologii avertizează asupra riscului de avalanșe

Citește și

ULTIMA ORĂ VIDEO | Atac asupra unui politician din GERMANIA /Primărița unui orășel este în stare critică după ce a fost înjunghiată
15:35
VIDEO | Atac asupra unui politician din GERMANIA /Primărița unui orășel este în stare critică după ce a fost înjunghiată
VIDEO Incendiu la PARIS, lângă sediul Guvernului Franței, în plină criză politică
14:59
Incendiu la PARIS, lângă sediul Guvernului Franței, în plină criză politică
VIDEO Cod Roșu și în subteran. Stația de metrou Eroilor a fost INUNDATĂ după ploile torențiale din București
14:48
Cod Roșu și în subteran. Stația de metrou Eroilor a fost INUNDATĂ după ploile torențiale din București
EMISIUNI Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Cum investim în Pilonul 4 și de ce amânarea ne costă pierderea dobânzii compuse?”
14:33
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Cum investim în Pilonul 4 și de ce amânarea ne costă pierderea dobânzii compuse?”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Pozițiile ministrului român de Externe la ONU au fost profund anti-americane
14:00
Valentin Stan: Pozițiile ministrului român de Externe la ONU au fost profund anti-americane
ACTUALITATE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Dacă renunți la țigări și la ieșit în oraș, economisești 1400 de lei lunar”
13:40
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Dacă renunți la țigări și la ieșit în oraș, economisești 1400 de lei lunar”
Mediafax
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal incredibil în lumea ultra-bogaților. Un miliardar și-a dezmoștenit fiul când a aflat ce a făcut: Nu avem nicio relație
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Georgia a murit în mod inexplicabil la doar 24 de ani. Medicii au pus totul pe seama unei banale alergii și au trimis-o acasă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O nouă specie minusculă de pește preistoric dezvăluie originile somnului și crapului