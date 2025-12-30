Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu îl somează pe Nicuşor Dan: „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”/ Fanii scandează: „Bolojan, demisia!”

Călin Georgescu îl somează pe Nicuşor Dan: „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”/ Fanii scandează: „Bolojan, demisia!”

Luiza Dobrescu
30 dec. 2025, 10:26, Actualitate
Marţi, fostul prezidenţiabil Călin Georgescu se prezintă din nou în faţa oamenilor legii din Buftea, din Ilfov.

UPDATE Simpatizanţii lui Georgescu au venit cu flori şi se pupă cu idolul lor. Între timp, pe fundal este intonat Imnul de Stat al României.

UPDATE Călin Georgescu îl somează pe Nicuşor Dan să trimită raportul anulării alegerilor din 2024 în SUA şi Israel, pentru expertiză

„Revoluţia adevărului este în plină desfăşurare. Întrebarea este dacă suntem în ea sau devenim pradă. Din respect pentru adevăr şi pentru libertatea şi demnitatea poporului român, transmit următorul mesaj: am constatat alături de toată lumea din ţara aceasta că Nicuşor Dan se prezintă în cancelariile europene occidentale, dintre care unele dintre ele au fost implicate în anularea votului popular, cu un raport prin care pretinde că justifică anularea alegerilor din data de 6 decembrie 2024 şi care conţine acuzaţii fără probe la adresa mea. În această situaţie, îl somez public, ca raportul invocat să fie transmis integral, fără omisiuni, către două state capabile să-i verifice conţinutul într-un mod independent: către Casa Albă, în atenţia preşedintelui SUA, Donald Trump, şi vicepreşedintelui J.D Vance. Şi 2, către Statul Israel, preşedintelui Beniamin Netanyahu. Statul Israel, în contextul aacuzaţiilor publice de antisemitism, legionarism, fabricate mie,  nu poate fi considerat părtinitor. Aceste autorităţi au o expertiză tehnică de referinţă la nivel internaţional care poate verifica această eventuală ingerinţă în spaţiul digital atribuit Federaţiei Ruse. Şi cu atât mai relevant este faptul că acest raport nu a fost trimis din proprie iniţiativă tocmai către aceste două state. În privinţa mea, declar public, că dacă această verificare independentă confirmă raportul, eu îmi asum integral toate consecinţele legale care derivă din acestea. Altfel, alături de poporul român, îmi doresc un an 2026 în care adevărul să fie mai puternic. Adevărul trebuie apărat cu orice preț când se dorește despărțirea oamenilor de Dumnezeu. Poporul se stinge prin cei lași.”

UPDATE Călin Georgescu este îmbrăţişat şi încurajat de simpatizanţi.

UPDATE  „Justiţie, nu corupţie!” strigă cei adunaţi în faţa Poliţiei Buftea.

UPDATE Se aud huiduieli din mijlocul celor prezenţi să-l întâmpine.

UPDATE Călin Georgescu a ajuns la Poliţia Buftea, înconjurat de aceleaşi gărzi de corp.

UPDATE Simpatizanţii lui Călin Georgescu strigă „Bolojan, demisia!”

Mai mulți simpatizanţi din toate colțurile țării și din diaspora au venit să-l susţină pe fostul candidat de la prezidenţialele din 2024.

Călin Georgescu va semna pentru controlul judiciar şi este aşteptat să transmită fanilor săi un mesaj de Anul Nou.

Fostul prezidenţiabil este acuzat oficial de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și alte acuzații precum iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

