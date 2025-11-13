Prima pagină » Video » Conferința Europa Connect – Energy Now: România pe drumul spre un hub energetic regional- între ambiții europene și realități locale

Conferința Europa Connect – Energy Now: România pe drumul spre un hub energetic regional- între ambiții europene și realități locale

Bogdan Pavel
13 nov. 2025, 16:38, Video

Reprezentanți guvernamentali la cel mai înalt nivel, lideri și experți din energie au evidențiat principalele direcții pentru viitorul energetic al României, în cadrul Conferinței Europa Connect – Energy Now: investiții masive, reforme legislative și o colaborare mai strânsă între stat și mediul privat. Deși potențialul este recunoscut, participanții au subliniat că infrastructura este încă deficitară și lipsa de curaj frânează transformarea ‘[rii noastre într-un hub regional al energiei.

România are șansa de a deveni un actor important în regiune, dar drumul până acolo trece prin investiții consistente și o abordare coerentă la nivel de politici publice. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a vorbit despre rolul fondurilor europene în modernizarea sectorului și despre presiunile tot mai mari venite dinspre Bruxelles.

„Ministerul Energiei este extrem de deschis către dialog și cooperare. Scopul este implementarea eficientă a politicilor europene și consolidarea poziției României ca hub energetic în regiune”, a declarat Bușoi, menționând că țara noastră poate accesa între 14 și 15 miliarde de euro prin Fondul de Modernizare.

Tot secretarul de stat în Ministerul Energiei a avertizat că noile reglementări europene privind emisiile de metan și dioxid de carbon pot pune o presiune semnificativă pe companiile autohtone, care trebuie sprijinite pentru a se adapta tranziției verzi.

Tonul pragmatic al conferinței a fost consolidat de intervenția fostului ministru al Energiei, actual deputat și consilier onorific al premierului României, Sebastian Burduja, care a insistat că doar investițiile reale pot duce la scăderea facturilor pentru populație.

„Singura soluție pentru facturi mai mici sunt investițiile. Degeaba ne pozăm frumos și facem tărăboi – asta doar crește prețul, nu-l scade”, a spus Burduja, subliniind că România trebuie să gestioneze „trilema energetică” – securitate, competitivitate și energie curată – fără să sacrifice una dintre componente.

O perspectivă complementară a adus George Niculescu, președintele ANRE, care a declarat că „piața de energie este acum piața consumatorilor”. Acesta a explicat că liberalizarea reală a pieței oferă românilor libertatea de a-și schimba furnizorul în 24 de ore, gratuit, și că deja apar oferte competitive sub pragul psihologic de un leu pe kilowatt-oră.

Istvan Lorant Antal, președintele Comisiei pentru energie din Senat, a atras atenția asupra nevoii urgente de investiții în infrastructura de transport și distribuție a energiei. El consideră că România are toate resursele necesare, dar îi lipsește viziunea pe termen lung.

„România are potențialul de a deveni un hub energetic regional, însă trebuie să știm ce vrem acasă – energetic, economic și industrial – și să acționăm în această direcție”, a spus Antal, adăugând că lipsa curajului politic și a investițiilor strategice reprezintă obstacole majore.

Mesajul conferinței a fost unul clar: doar prin colaborare și planificare coerentă România poate câștiga „cursa energetică”. Alexandru Chiriță, directorul Electrica, a sintetizat ideea spunând că „nu putem câștiga cursa energetică dacă nu tragem toți în aceeași direcție”. Iar deputatul Sandor Bende a completat că fără o energie competitivă, „România nu poate vorbi despre economie și dezvoltare”.

În concluzie, Europa Connect – Energy Now a oferit o radiografie lucidă a momentului actual: România se află într-un punct de cotitură, cu oportunități uriașe, dar și cu vulnerabilități evidente. Dacă promisiunile de investiții se vor transforma în proiecte concrete, iar discursul politic va fi dublat de acțiune, țara noastră are șanse reale să devină un hub energetic al Europei de Sud-Est.

Partenerii Conferinței Europa Connect – Energy Now, comunicată de Gândul, au fost: Hidroelectrica, PPC, Nuclearelectrica, Translectrica, Romgaz, Transgaz, Electrica, OMV-Petrom, Adrem, Oscar Downstream, One United Properties.

FLASH NEWS „Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat deschidere”, anunță CSM după întâlnirea de la Cotroceni cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan și liderii coaliției
17:47
„Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat deschidere”, anunță CSM după întâlnirea de la Cotroceni cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan și liderii coaliției
INEDIT Antikithera, paradisul în care poți începe o nouă viață. Ce stimulente oferă grecii pentru noii rezidenți
17:45
Antikithera, paradisul în care poți începe o nouă viață. Ce stimulente oferă grecii pentru noii rezidenți
ACTUALITATE Alcoolul ucide un român în fiecare oră. Noi terapii pentru tratarea dependenței 
17:22
Alcoolul ucide un român în fiecare oră. Noi terapii pentru tratarea dependenței 
VIDEO Un alt livrator a fost la un pas să fie jefuit în București. Un tânăr a fost prins în flagrant în timp ce voia să-i fure scuterul
17:16
Un alt livrator a fost la un pas să fie jefuit în București. Un tânăr a fost prins în flagrant în timp ce voia să-i fure scuterul
BREAKING NEWS Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților
17:06
Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților