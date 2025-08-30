Prima pagină » Video » Doru Pelivan, eduKiwi: „Teama în ANTREPRENORIAT am învins-o cu curaj, cu formare profesională și cu mediu de susținere”

Bogdan Pavel, Cristian Lisandru
30 aug. 2025, 08:30
Antreprenorul și fondatorul eduKiwi, Doru Pelivan, a dezvăluit în cadrul emisiunii Gândul Exclusiv, că „rețeta” personală de a învinge teama – în actualul context economico-social – este formată din curaj, formare profesională și mediu de susținere.

Nemulțumirea la nivel de societate este resimțită inclusiv de mediul antreprenorial, avertizează fondatorul eduKiwi.

Cumva ne aflăm într-o situație în care parcă toată lumea este nemulțumită. Da, vine dintr-o teamă. Plus că noi, lumea balcanică, avem și o aversiune foarte mare la risc.

Când ceva nou vine către noi, prima reacție este să ne speriem foarte tare și devine o zonă de frică. Plus că mi se pare că și în ultimul an de zile mesajele de frică s-au tot accelerat, iar practic aversiunea noastră, a românilor către risc, a fost cumva alimentată. Și atunci ne e frică să facem lucruri noi.

Un proces educațional înseamnă un lucru total nou, înseamnă să te schimbi tu pe tine, noi având o aversiune la risc, vă dați seama că a scăzut asta dacă vorbim pe partea antreprenorială. Aici este lipsa asta de predictibilitate pe care toți antreprenorii o simt”, spune Doru Pelivan.

„E o lipsă mare de predictibilitate”

„Se tot schimbă legile, taxele, impozitele. Eu, cumva, în prezent mă aflu la situația în care vreau să mă anunțe contabilul, avocatul dacă sunt noutăți, că nu mai stau să mai urmăresc. Efectiv, nu mai pot săptămânal să urmăresc toate schimbările, să-mi fac tot felul de scenarii. Deci e o lipsă mare de predictibilitate, care pe antreprenori îi încurcă foarte tare, adică creează momente de neliniște. Un antreprenor a început un business ca să fie liber, să fie fericit, să doarmă”, a explicat Doru Pelivan cauza nemulțumirii și a temerii.

După prima etapă de business însă, după primii 5 ani, un antreprenor începe să se încojoare de oameni cu expertiză.

Poate eu sunt în postura asta acuma, în prezent, după mai bine de 10 ani de antreprenoriat, să caut oameni profilați cu competențe, să pot să-i recompensezi pe măsura competențelor pe care le au.

Dar antreprenorul, când începe, nu are toate lucrurile astea și, dacă ar avea toate resursele astea, n-ar ști cum să le folosească efectiv. Antreprenorul, când se află la început, nu știe dacă cel care a venit la interviu va fi un angajat bun sau nu”, a adăugat el.

Există însă și soluții.

Aș putea spune că o rețetă personală, care mă ajută pe mine, e compusă din trei lucruri. O dată, curajul de a experimenta și să-mi înfrâng aversiunea la risc. Adică să văd în momentul în care mi-e teamă.

  • A doua rețetă ar fi formarea profesională, adică pur și simplu să-mi dau seama că nu le știu pe toate, să-mi dau seama că nu mă pricep la organizare, nu mă pricep la HR, nu mă pricep la lidership.
  • Nu le pot învăța toate deodată, dar măcar le iau pe rând, și eu am o regulă, să le conștientizez.

Și mai există și al treilea lucru foarte important: să-mi creez un mediu de susținere. Asta ce înseamnă? Oameni în jur care să te sprijine, pentru că, din păcate pentru România, având aversiune la risc, când te duci și spui că ai o idee nouă de afacere sau un proiect nou, oamenii din jur sunt cam sceptici și atunci te influențează, dar din păcate te influențează într-un mod demoralizant.

Funcționează ca un speaker demotivațional pentru tine. Uneori prietenii sau chiar familia”, a conchis Doru Pelivan.

Întreaga emisiune GÂNDUL EXCLUSIV, în care a fost invitat Doru Pelivan, poate fi urmărită AICI. Acest material este susținut de eduKiwi.

