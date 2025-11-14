Prima pagină » Video » Frank Hajdinjak (Centrul Român al Energiei), la Europa Connect – Energy Now: „Europa pierde teren în competiția globală. România trebuie să-și apere competitivitatea energetică”

Frank Hajdinjak (Centrul Român al Energiei), la Europa Connect – Energy Now: „Europa pierde teren în competiția globală. România trebuie să-și apere competitivitatea energetică”

Bogdan Pavel
14 nov. 2025, 12:46, Video

Frank Hajdinjak, vicepreședinte Centrul Român al Energiei, a avertizat că politicile europene prea stricte privind reducerea emisiilor de carbon pun în pericol competitivitatea economică, inclusiv a României. Declarația a fost făcută în cadrul conferinei Europa Connect – Energy Now, comunicată de Gândul. Totodată, el a subliniat că, deși țara noastră are avantaje naturale semnificative, precum producția din surse hidro și regenerabile, prețul energiei rămâne dublu față de SUA și de trei ori mai mare decât în China.

„Vreau să vorbesc despre competitivitate. Este un an de zile de când raportul Draghi a evidențiat lipsa de competitivitate a Uniunii Europene — și cred că suntem pe un drum greșit față de restul lumii”, a declarat Frank Hajdinjak, în carul dezbaterii pe teme energetice.

Acesta a atras atenția că Europa contribuie cu doar 8% la emisiile globale de dioxid de carbon, dar aplică „cel mai strict program de reducere a emisiilor”, ceea ce pune o presiune imensă asupra industriei.

„Este o problemă foarte mare pentru industria noastră, nu doar în România, ci în întreaga Europă. Vedem deja în Germania cum marii producători din industria chimică sunt în dificultate reală”, a explicat Hajdinjak.

Deși susține investițiile în energie regenerabilă, vicepreședintele Centrul Român al Energiei avertizează că acestea trebuie dublate de o politică echilibrată, care să țină cont și de nevoia de securitate energetică și competitivitate. „Dacă nu suntem competitivi, nu ne ajută că avem energie curată”, a spus acesta, făcând referire la conceptul de „trilemă energetică” menționat de ministrul Sebastian Burduja — securitate, prețuri accesibile și energie curată.

Frank Hajdinjak a subliniat că România are o poziție mai bună decât alte state europene, datorită potențialului mare hidro și investițiilor recente în surse regenerabile. Cu toate acestea, diferența de preț față de marile economii rămâne uriașă: „Prețul energiei este dublu față de Statele Unite și de trei ori mai mare decât în China. Asta înseamnă că avem o problemă majoră”, a punctat el.

În opinia sa, politica energetică europeană trebuie regândită, întrucât procesul de globalizare „a eșuat”. „Totul a început cu pandemia, când am văzut că nu mai primim nimic din Asia, a continuat cu tensiunile comerciale și acum depindem critic de China pentru resurse esențiale, precum pământurile rare — vitale pentru electrificare și securitatea națională”, a explicat Hajdinjak.

El consideră că această dependență strategică de importuri afectează direct securitatea și stabilitatea energetică a Uniunii Europene. „Trebuie să schimbăm politica noastră energetică. România trebuie să acționeze pentru a-și păstra competitivitatea pe piața mondială”, a încheiat Frank Hajdinjak.

Partenerii conferinței Europa Connect – Energy Now, comunicată de Gândul, au fost: Hidroelectrica, PPC, Nuclearelectrica, Translectrica, Romgaz, Transgaz, Electrica, OMV-Petrom, Adrem, Oscar Downstream, One United Properties.

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „ILIE BOLOJAN trebuia chemat la DNA. Procurorii, suspectează și nevestele”
13:44
Ion Cristoiu: „ILIE BOLOJAN trebuia chemat la DNA. Procurorii, suspectează și nevestele”
ACTUALITATE Ion ⁠CRISTOIU: „Fănel Bogos a vrut să pună la bătaie 1,5 milioane pentru MITĂ”
13:37
Ion ⁠CRISTOIU: „Fănel Bogos a vrut să pună la bătaie 1,5 milioane pentru MITĂ”
POLITICĂ Bolojan vorbeşte despre relaţia cu PSD şi obiectivul coaliţiei: „Nu poţi să vii cu un concurs de frumuseţe politică. Să nu ne înjure toată lumea”
13:24
Bolojan vorbeşte despre relaţia cu PSD şi obiectivul coaliţiei: „Nu poţi să vii cu un concurs de frumuseţe politică. Să nu ne înjure toată lumea”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul din UCRAINA nu mai este despre ucraineni, ci proiectul de putere al liderilor europeni”
13:00
Dan Dungaciu: „Războiul din UCRAINA nu mai este despre ucraineni, ci proiectul de putere al liderilor europeni”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Am înțeles de la Nicușor DAN că rușii învață de la noi și noi învățăm de la ei”
12:30
Dan Dungaciu: „Am înțeles de la Nicușor DAN că rușii învață de la noi și noi învățăm de la ei”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ideea că cetățeanul nu știe ce este BINE pentru el este opusul ideii de democrație”
12:00
Dan Dungaciu: „Ideea că cetățeanul nu știe ce este BINE pentru el este opusul ideii de democrație”
Mediafax
Cea mai bună țară din lume pentru femei. „Astăzi soțul meu este acasă gătind și făcând curățenie”
Digi24
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea mare. Au omorât-o, asta e părerea mea”
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Alertă pentru părinți: Jucării AI scăpate complet de sub control – le explică copiilor unde sunt cuțitele din casă și cum să aprindă chibrituri
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Cea mai lungă tiroliană din lume: Jebel Jais Zipline, atunci când adrenalina îți șoptește „zboară”
SPORT Ce spun adversarii noștri despre TRICOLORI? Bosnia – Româna se joacă sâmbătă la Zenica
13:53
Ce spun adversarii noștri despre TRICOLORI? Bosnia – Româna se joacă sâmbătă la Zenica
JUSTIȚIE 4 arestări în dosarul „generalilor rezerviști”. Tribunalul Vaslui admite solicitările DNA
13:52
4 arestări în dosarul „generalilor rezerviști”. Tribunalul Vaslui admite solicitările DNA
ECONOMIE Consiliul Concurenței vrea să mai relaxeze examinările pentru investițiile străine strategice din România
13:35
Consiliul Concurenței vrea să mai relaxeze examinările pentru investițiile străine strategice din România
POLITICĂ CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru poziționarea de partea magistraților, pentru numirea “urmăritului penal” Vlad Voiculescu și pentru “deconspirarea” lui Calin Georgescu: o nouă matematică prezidențială pe care nu o înteleg
13:33
CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru poziționarea de partea magistraților, pentru numirea “urmăritului penal” Vlad Voiculescu și pentru “deconspirarea” lui Calin Georgescu: o nouă matematică prezidențială pe care nu o înteleg
RĂZBOI A trădat Zelenski încrederea europenilor? Orban vorbește de „mafia militară” de la Kiev. Aliații din UE cer răspunsuri după scandalul de corupție care zdruncină administrația președintelui ucrainean
13:08
A trădat Zelenski încrederea europenilor? Orban vorbește de „mafia militară” de la Kiev. Aliații din UE cer răspunsuri după scandalul de corupție care zdruncină administrația președintelui ucrainean