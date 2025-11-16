Imagini sfidătoare în Capitală. Un Ferrari, de jumătate de milion de euro, a fost parcat ostentativ, pe toată lățimea unei treceri de pietoni. Cui aparține bolidul

Ferrari-ul parcat în Cartierul Primăverii a atras imediat atenția trecătorilor, mai ales că îi incomoda în mod vizibil pe cei care doreau să traverseze.

Ferrari-ul cu numere roșîi de Buzău a fost parcat sfidător pe toată lățimea trecerii de pietoni.

Cu toate acestea, mai mulți curioși s-au oprit să studieze îndeaproape mașina și să facă îi poze.

Potrivit surselor Gândul, hypercarul îi aparține lui Andrei Ștefănescu, unul dintre cei mai bogați oameni din Buzău.

Ferrari 296 GTB este o mașină sport berlinetta cu motor central-spate, hibrid plug-în, care combină un motor V6 de3 litri cu un motor electric pentru a produce un total de 830 CP m. Atinge suta în mai puțin de 3 secunde și are un preț de catalog care pornește de la 300.000 de euro și poate ajunge cu specificații de top, la jumătate de milion de euro.

