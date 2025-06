Ionuț Cristache: Boloș e SĂGEATA lui Bolojan | Eugen Teodorovici: Eu i-am spus lui Bolojan – la Oradea, bând o cafea: „Luați-vă prostul acasă”

Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanțe, a vorbit despre politicile fiscale ale viitorului guvern la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Fostul social-democrat a susținut că pensiile peste 10.000 lei ar putea fi taxate cu 50% și a făcut dezvăluiri despre Marcel Boloș, ministru PNL.

„Ne-a spus Boloș cu PNRR-ul și cu neamul lui, că trebuie să reducem…”

Ionuț Cristache: Boloș este săgeata lui Bolojan

Ionuț Cristache l-a întrerupt pe politician pentru scurt timp:

„Atenție. Stai puțin. Apropo, că nu mai porniți și cu prostia asta la Boloș. Oameni buni: Boloș nu este venit de la Doamne-Doamne pe un norișor. Boloș este omul lui Bolojan la București de trei ani de zile. De asta Boloș e în toate guvernele. Bravo. Deci omul Boloș este săgeata lui Bolojan. Deci, când căutați vinovați, întrebați-l și pe Bolojan de performanța lui Boloș”.

Eugen Teodorovici, despre Marcel Boloș: Luați-l acasă că distruge țara

Fostul ministru PSD de la Finanțe a continuat cu dezvăluiri în EXCLUSIVITATE despre ce i-a spus lui Ilie Bolojan, la o întâlnire dintr-o cafenea din Oradea:

„Eu i-am spus lui Bolojan – la Oradea, bând o cafea: „Nu se poate cu prostul. Luați-vă prostul acasă.”I-am spus: „Luați-l acasă că distruge țara”.

Eugen Teodorovici l-a atenționat și pe fostul premier Victor Ponta:

„Lui Victor Ponta i-am spus în 2015: „Dă-l afară. Dă-l afară pe ăsta că distruge țara.” Era Dan Șova. Era ministrul lui la Transporturi. Și care a sărit de parcă am dat în mama lui sau în cineva apropiat. Că așa era, susținut de Hellvig. Era și Hellvig printre susținători. În 2012, s-a schimbat guvernarea. Și la transporturi era Relu Fenechiu de la Iași. Și mă sună pe mine. Și Hellvig era la dezvoltare. Și mă sună și îmi spune: Bă Eugene, te superi dacă îl propun pe Boloș ca director general la relația de fonduri externe pe transporturi? Eu i-am spus – nu mă interesează, să meargă treaba. Și mă suna celălalt – te superi dacă soția, fosta soție, devine director adjunct și Boloș director general…i-am spus, nu am nicio problemă, sunteți PENELEI. Tratamentul pe care l-a primit fosta soție, nici în timpul lui Berceanu, i-au luat tot biroul, tot, tot. Bă, nu se poate. Mă atacați la chestiuni de familie”.

Eugen Teodorovici: Boloș a distrus un proiect mare de 250.000 euro

Fostul ministru de Finanțe continuă cu dezvăluirile:

„Boloș a distrus un proiect mare de la Galati pe finanțare europeană, de 250.000 de euro, prin care România urma să devină poarta de intrare a containerelor din toată Asia, mai departe către Europa, prin România. Boloș, mai departe a fost declarat de trei ori incompatibil în ani diferiți, pentru că este și profesor, și director general la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Boloș ne-a spus: „Dom’le, dacă nu scoatem facilitățile fiscale — IT, agricultură și construcții — pierde România banii. Nu luăm banii din PNRR.” Iar acum, că am scos și facilitățile, am omorât și economia, și nici banii din PNRR nu-i luăm. Eh, și ce minciună vă pregătesc? Ați auzit de la Cotroceni se vor prioritiza niște investiții mature. PNRR are două componente – grantul și împrumuturile. Acum, Comisia Europeană, am postat eu un document, în care se vede clar ce spune Comisia ce spune: România pierde faza de împrumuturi. O pierde total. Proiectele care au început pe împrumuturi vor trece pe bugetul de stat și împrumuturi mai scumpe, la o parte din ele se va renunța. România a pierdut finanțarea mare, ieftină din împrumuturi. De la taxa de stâlp la ce vor face azi, ce impact vor avea? Vor fi mulți care vor renunța la fondurile europene.”

Vezi AICI ediția integrală: