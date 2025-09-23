Prima pagină » Video » Lucrările avansează în ritm susținut pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7)

Lucrările avansează în ritm susținut pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7)

Oana Zvobodă
23 sept. 2025, 13:18, Video
Lucrările avansează în ritm susținut pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7)
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a precizat că, pe cei 13,9 km din lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău, parte din Autostrada Moldovei (A7), stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 81%.

Circulaţia pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7) trebuie să fie deschisă până în noiembrie 2025, conform contractului.

„Pe cei 13,9 km ai acestui lot de autostradă stadiul fizic al lucrărilor a a ajuns la 81%. Asocierea de constructori turci (Nurol – Makyol) este mobilizată în şantier cu 319 muncitori şi 229 de utilaje şi lucrează în special la: terasamente, amenajarea nodului rutier DN2 (Spătaru), la amenajarea nodului rutier DN2 B, la finalizarea podului peste CF (km 60+985)”, a scris Cristian Pistol, pe Facebook.

O dată cu finalizarea acestui lot, dar și cu darea în trafic a lotului 2, finalizat în proporție de 99%, se va putea circula continuu de la București la Focșani.

Contractul a fost semnat în noiembrie 2023 la o valoare de 1,24 miliarde lei (fără TVA), cu finanțare asigurată prin PNRR.

