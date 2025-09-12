Vestul României prinde viteză. Astăzi a fost SEMNAT contractul pentru Lotul 2 al Drumului Expres Arad–Oradea

Vestul României primește un impuls major pentru conectivitate și dezvoltare economică. Lotul 2 al Drumului Expres Arad-Oradea a fost oficial atribuit, astăzi, consorțiului Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) – Straco Holding SRL (România). Contractul are o valoare de 2,76 miliarde de lei (fără TVA) și prevede finalizarea celor 39,7 km de drum între Salonta și Chișneu Criș în termen de 24 de luni.

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Cristian Pistol, Director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a precizat că proiectul include 26 de lucrări de artă, printre care un pod de peste 1 km peste Crișul Alb, un drum de legătură de 10 km cu infrastructura din Ungaria și punctul de trecere a frontierei la Salonta.

Întregul Drum Expres Arad-Oradea, cu o lungime de 120,47 km, este împărțit în trei loturi:

Lot 1 (Oradea – Salonta): 33,7 km, plus drumul de legătură la DN79 (5,3 km), semnat în mai 2025

Lot 2 (Salonta – Chișineu Criș): 39,7 km, plus drumul de legătură la granița cu Ungaria (10 km), semnat astăzi

Lot 3 (Chișineu Criș – Arad): 47,07 km, plus drumul de legătură cu zona industrială Arad Vest (2,9 km), momentan blocat de o contestație la CNSC.

Drumul Expres face parte dintr-un coridor strategic european, conectând Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Mediterană și este gândit să devină un pol atractiv pentru traficul de tranzit. Oficialii români subliniază că astfel de investiții consolidează dezvoltarea regională și atractivitatea economică a țării.

