Vestul României prinde viteză. Astăzi a fost SEMNAT contractul pentru Lotul 2 al Drumului Expres Arad–Oradea

Vestul României primește un impuls major pentru conectivitate și dezvoltare economică. Lotul 2 al Drumului Expres Arad-Oradea a fost oficial atribuit, astăzi, consorțiului Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) – Straco Holding SRL (România). Contractul are o valoare de 2,76 miliarde de lei (fără TVA) și prevede finalizarea celor 39,7 km de drum între Salonta și Chișneu Criș în termen de 24 de luni.
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Cristian Pistol, Director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a precizat că proiectul include 26 de lucrări de artă, printre care un pod de peste 1 km peste Crișul Alb, un drum de legătură de 10 km cu infrastructura din Ungaria și punctul de trecere a frontierei la Salonta.
Surse foto: Facebook Cristian Pistol
AUTORUL RECOMANDĂ: