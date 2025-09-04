Prima pagină » Actualitate » Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, VIZITĂ pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii 0 Nord. Care este stadiul fizic al lucrărilor

04 sept. 2025, 22:35, Actualitate
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a efectuat – joi – o vizită pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, care este o parte esențială a Inelului de Autostradă al Bucureștiului. El a fost însoțit și de Cristian Pistol, Director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Stadiul fizic actual al șantierului este de 21%. Sunt mobilizate 290 de utilaje și 356 de operatori și muncitori, ceea ce arată o implicare serioasă pentru accelerarea lucrărilor”, a declarat ministrul Ciprian Șerban, care a precizat că acest tronson are un rol strategic pentru trafic, siguranță rutieră și conectivitatea cu rețeaua europeană.

Oficialul a mai evidențiat importanța pe care o va avea finalizarea întregului tronson nordic al Inelului de Autostradă: reducerea aglomerației din zona Capitalei, scurtarea timpilor de călătorie și creșterea siguranței pe drumurile naționale și regionale.

Mai mult, proiectul va contribui la îmbunătățirea conectivității economice și sociale, facilitând transportul de mărfuri și accesul rapid către principalele coridoare europene de transport.

„Finalizarea A0 Nord va aduce beneficii semnificative nu doar pentru București, ci pentru întreaga regiune. Vorbim despre o infrastructură modernă, care va susține dezvoltarea economică și va face viața oamenilor mai ușoară”, a mai subliniat Ciprian Șerban.

Pe Lotul 1, aflat acum în construcție, lucrările sunt realizate de o asociere între un antreprenor român și unul italian (Retter-Pizzarotti).

Autostrada A0 Nord are o lungime totală de 49,57 km. Din acest traseu, 21 km – corespunzători Lotului 2, între Corbeanca și Afumați – sunt deja deschiși circulației. Lotul 1 are 17,5 km.

FOTO – Facebook.com/Cristian Pistol

