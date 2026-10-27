Andreea Marin a stârnit o adevărată controversă în mediul online, după ce a vorbit despre așteptările tinerilor aflați la început de carieră și despre pretențiile pe care aceștia le au încă de la primul interviu de angajare. Invitată la evenimentul „Permis de Antreprenor”, fosta prezentatoare TV a povestit că, în primii ei ani de activitate, a acceptat să lucreze luni întregi fără să fie plătită, considerând că experiența acumulată a fost mai valoroasă decât banii.

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Declarațiile sale au atras numeroase critici din partea unor tineri care au contestat perspectiva vedetei asupra primului loc de muncă. Pe TikTok au apărut zeci de videoclipuri și comentarii în care unii internauții susțin că vedeta promovează o mentalitate depășită, în timp ce alții îi reproșează „Zânei Surprizelor” că experiența sa personală nu poate fi transformată într-un model pentru generațiile actuale, care se confruntă cu cheltuieli mari și responsabilități financiare.

Andreea Marin, nemulțumită de pretențiile tinerilor

În cadrul evenimentului, fosta prezentatoare TV a vorbit despre schimbările pe care le-a observat în comportamentul candidaților aflați la început de drum. „Zâna” și-a exprimat nemulțumirea față de tinerii care, în opinia sa, pun accent pe beneficiile materiale înainte să demonstreze că sunt capabili să îndeplinească sarcinile unui post.

Așadar, pentru a-și susține punctul de vedere, Andreea Marin a decis să povestească cum au arătat propriile începuturi profesionale. Aceasta a povestit că, în tinerețe, a acceptat să lucreze voluntar timp de mai multe luni, alături de alți tineri, într-o perioadă în care își dorea să învețe cât mai mult și să demonstreze că merită o șansă.

„Eu sunt sătulă de posibili viitori angajați care vin și te întreabă de la prima întâlnire unde își parchează mașina, ce telefon are, ce computer are, dar el nu știe să facă încă nimic. Deci iertați-mi franchețea, dar eu știu cum am lucrat gratuit la început, luni de zile și mi s-a spus de la început: „O să lucrezi gratuit, dacă îți dorești, bineînțeles, și dintre voi toți ăștia care lucrați gratuit, rămâne unul.” „Și nu că am rămas… am tras pe brânci, am tras cu toții și cu toții am ajuns oameni pe picioarele noastre, cu business-uri în ziua de astăzi și oameni care știm ce vrem și n-am stat că muream de foame și că n-aveam de ales. Aveam de ales. Am stat pentru că voiam să dovedim ceva și am dovedit și am învățat”, a declarat Andreea Marin.

Declarațiile „Zânei” au stârnit un val de critici pe TikTok

Declarațiile fostei prezentatoare TV s-au răspândit repede pe rețelele sociale, unde au atras atenția unui număr mare de utilizatori. Mai mulți internauți au contestat ideea potrivit căreia un tânăr ar trebui să accepte munca voluntară pentru a demonstra că-și merită locul într-o companie.

Totodată, unii internauți au subliniat că realitatea economică s-a schimbat considerabil față de perioada în care Andreea Marin și-a început cariera și că, în prezent, mulți tineri trebuie să-și plătească singuri chiria, utilitățile și celelalte cheltuieli.

„Vrei să mănânc aer? Vrei să-mi plătesc chiria cu aer?”

Una dintre tinerele care au reacționat pe TikTok la declarațiile Andreei Marin a criticat perspectiva acesteia asupra tinerilor care își doresc un salariu încă de la primul loc de muncă. Aceasta a subliniat că solicitarea unei remunerații este normală, mai ales într-o perioadă în care cheltuielile de zi cu zi reprezintă o povară pentru cei care încearcă să devină independenți financiar.

„Băi, vrei să mănânc aer? Vrei să-mi plătesc chiria cu aer?”, a întrebat tânăra, vizibil indignată de declarațiile vedetei.

Aceasta a criticat și atitudinea pe care, în opinia sa, unele persoane publice o au față de dificultățile generației tinere. Internauta susține că experiențele din trecut nu pot fi raportate la realitățile cu care se confruntă tinerii în prezent. În plus, tânăra a făcut referire și la posibilitatea ca unii oameni să fi beneficiat de sprijin din partea părinților la începutul carierei. În opinia sa, nu toți cei aflați la început de drum își permit să lucreze doar pentru a acumula experiență.

„Când le intră la unii faima la cap, încep să uite că există oameni adevărați. Cel mai tone-deaf take pe care l-am auzit în viața mea. Și poate pe tine te-au ajutat mă-ta și tac-tu când erai tânără, acu’ 200 de ani. Dar oamenii tineri nu sunt sclavi, mai ales sclavii tăi. Deci mai taie din ele”.

„În 2026, tinerii nu mai vor să muncească. Dar nici zânele bune”

O altă critică vizează responsabilitatea persoanelor publice, mai ales când acestea reprezintă modele pentru o parte dintre tineri. O altă tânără a contestat ideea că un angajat ar trebui să accepte să folosească propriile resurse pentru a îndeplini sarcinile unui job, fără o remunerație adecvată. În opinia sa, dorința de a dobândi experiență profesională nu ar trebui să justifice orice compromis.

„Știți de ce sunt eu sătulă? De persoane publice, care sunt pentru mulți tineri un model, care continuă să propovăduiască astfel de norme toxice în ceea ce privește munca. Mi se pare insane că suntem în 2026 și încă ni se pare super normal ca angajatul să vină cu resurse de acasă ca să-ți facă ție job-ul pentru care l-ai angajat”, a afirmat aceasta.

Autoarea clipului a subliniat că dorința de a învăța și de a face performanță într-un anumit domeniu nu exclude nevoia unui venit. În plus, aceasta a criticat și ideea unui schimb în care angajatul oferă muncă fără plată, iar în schimb primește experiență și cunoștințe.

„Sigur, nu te obligă nimeni să faci performanță într-un domeniu. Dar poate îți dorești, și în același timp îți dorești să și mănânci, mai ales că și muncești. Sau este performanța rezervată doar pentru cei care au deja resursele să mănânce? Tu ar trebui să muncești pe gratis pentru mine pentru că în urma acestei experiențe tu dobândești experiență și cunoștințe cu care de altfel m-aș duce într-un mormânt, dar dacă ar fi să ți le vând ție, ți le-aș vinde pe bani grei. Dar asta e, guys. În 2026, tinerii nu mai vor să mai muncească. Nu mai sunt nici ucenicii ce au fost odată. Dar nici zânele bune”.

„Sunt tineri care încă sunt susținuți puternic. Restul de 99,9% sunt oameni care pleacă de la zero sau chiar de la minus”

O altă tânără a susținut că doar cei care beneficiază de sprijin financiar își permit să muncească fără plată pentru a acumula experiență. În opinia ei, orice muncă ar trebui remunerată, indiferent dacă angajatul are sau nu experiență.