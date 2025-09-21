Obiecte de colecție rare, din aur, sunt scoase la LICITAȚIE de Artmark:”Lingourile sunt produse de cele mai prestigioase turnătorii din lume”

Artmark scoate la licitație obiecte de colectie rare, din aur, precum lingouri cu o greutate care variază între 100 de grame și un kilogram, dar și o selecție de numismatică exclusiv din aur.

Simona Chiș, Art Advisor, a precizat, pentru Gândul, că este cea mai lichidă licitație, din punct de vedere monetar, care a existat în România în ultimii zeci de ani.

„Lingourile sunt produse de cele mai prestigioase turnătorii din lume”

Concret, în cadrul licitației, sunt puse spre vânzare lingouri istorice cu valoare documentară, produse după cel de-al doilea Război Mondial, dar și lingouri contemporane cu valoare strict investițională.

„Este prima licitație organizată de ArtMark unde sunt puse la vânzare lingouri și o selecție de numismatică exclusiv din aur. Este vorba despre licitația de lichidare a unui patrimoniu, al familiei doamnei NC, unde vor fi disponibile peste 40 kilograme de aur cu o valoare de peste 4 milioane de euro. Practic, este licitația cea mai lichidă din punct de vedere monetar care a existat în România cel puțin în ultimii foarte mulți ani.

Licitația se adresează atât investitorilor care doresc să dezaurizeze valoarea aurului, cât și colecționarilor de obiecte din materiale prețioase. Așadar, în licitația prezentă sunt disponibile loturi istorice, lingouri istorice care pe lângă valoarea aurului, au și o valoare documentară, o încărcătură istorică, ele fiind produse undeva după cel de-al doilea Război Mondial, în anii 1950. Pe lângă acestea, sunt și lingouri contemporane a căror valoare este strict investițională, dar este foarte important de precizat faptul că toate au o puritate de 24 de karate și sunt produse de cele mai prestigioase turnătorii din lume. Acestea, desigur, vin și cu o certificare oficială. Pe lângă aceste lingouri avem și o selecție vastă de numismatică exclusiv din aur și aici ar fi important de menționat faptul că, de-a lungul istoriei, aceste emisiuni au fost întotdeauna puse în circulație într-un număr foarte limitat”, a declarat Simona Chiș pentru Gândul.

„Licitația are reguli speciale”

Obiectele din aur sunt păstrate într-o bancă românească.

„Dată fiind valoarea ridicată a aurului și importanța lor, dar și nivelul de securitate ridicat, licitația are câteva reguli mai speciale. În primul rând, ea este coorganizată împreună cu Casa Maitre Ortica & Associes, Lyon, Franța, iar toate loturile sunt depozitate la o bancă românească până la data licitației, de unde vor putea fi preluate de către adjudecatar odată cu adjudecarea și cu achitarea contravalorii”, a puncatat Simona Chiș.

„Aurul, una dintre cele mai stabile investiții”

Prețul de pornire al unui obiect este aproape la jumătatea prețului de piață al aurului.

„Fiind vorba de lichidarea unui patrimoniu de aur, prețurile de pornire sunt stabilite undeva între 55-60% din prețul de piață al aurului. Deci, practic, participanții la această licitație au o ocazie unică de a adjudeca loturi mult sub prețul de piață al aurului. Așadar, vom regăsi loturi de numismatică care au un preț de pornire de 1.600 euro până la lingouri cu un preț de listă de 150.000 euro, deci se adresează mai multor categorii de investitori.

Aurul este recunoscut, la nivel mondial, ca fiind un activ de refugiu valoros, dar pe lângă acest lucru el are mai multe caracteristici importante, cum ar fi fragmentarea și portabilitatea lui. În această licitație vom regăsi lingouri care variază ca dimensiune și greutate între 100g și un kilogram, deci ele sunt adresate mai multor categorii de investitori și desigur, acest lucru demonstrează faptul că aurul la nivel mondial este recunoscut că a fi unul dintre cele mai lichide active.

De-a lungul istoriei, aurul a fost recunoscut și este recunoscut ca fiind una dintre cele mai stabile investiții, mai stabile inclusiv decât investiția în imobiliare, decât investiția în piața de capital. Aici mă refer la acțiuni, obligațiuni sau investiția în piața de de mărfuri, petrol, cereale și așa mai departe. În ultimul an a existat o creștere semnificativă a prețului aurului de 40%. Această creștere a fost impulsionată de schimbările geopolitice la care asistăm în prezent, de inflația crescută, dar și de creșterea cererii băncilor centrale pentru consolidarea rezervelor”, a completat Simona Chiș.

Pe site-ul artmark.ro s-au plasat deja sute de oferte pentru obiectele din aur.

„Participanții la licitații, atât numismații cât și investitorii trebuie să își deschidă un cont online pe site-ul artmark.ro, iar până la data licitației, pe data de 30 septembrie, când va avea loc licitația propriu-zisă pe platforma ArtMart live. Aceștia pot depune oferte în prealabil, urmând ca la data licitație, începând cu ora 12:00 să poată să participe live la licitație.

Licitația se desfășoară online pe platforma noastră. Este foarte simplu. Platforma este foarte ușor de gestionat pentru toți participanții. Odată ce ai aprobat contul, poți să participi la licitație fără niciun fel de garanție. Contul se face gratuit pe pe site-ul nostru”, a explicat Simona Chiș.

