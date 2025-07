„Ora cu și pentru animale” ar putea deveni MATERIE opțională în școlile din România. Hubert Thuma: „Am depus documentația la Ministerul Educației”

Hubert Thuma, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, a anunţat că a depus la Ministerul Educației documentaţia pentru ca „Ora cu şi pentru animale” să devină materie opţională în toate şcolile din România.

Materia a devenit opțională în județul Ilfov, iar efectele au fost pozitive.

„Astăzi este o zi importantă pentru noi pentru că a fost despus la ministerul Educației, opționalul «Ora cu și pentru animale» pentru a fi aprobat și să devină materie opțională în întreaga țară, și nu doar în județul Ilfov. Anul acesta, în județul Ilfov, materia opțională a fost predată la clasele a cincea și a șasea și sperăm să vedem această materie în catalog în întreaga țară”, a precizat Raluca Băleanu, consilier în cadrul Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov.

„Împreună cu colegii de la Inspectoratul de Învățământ Ilfov am depus la Ministerul Educației documentația pentru ca «Ora cu și pentru animale» să devină materie opțională în toate școlile din România. În Ilfov facem acest lucru deja de un an și vreau să le mulțumesc colegilor din Ilfov și profesorilor, colegilor de la Inspectoratul de învățământ pentru implicare. Nu ne dorim ca Ilfov să fie doar un exemplu pentru creșterea economică, ci ne dorim să fie un exemplu de normalitate, iar normalitatea înseamnă să-și pese. Să-ți pese de seniorii tăi, să-ți pese de copii, dar să-ți pese și de animale. După un an de proiect, noi putem spune că efectele sunt pozitive”, a declarat Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov.