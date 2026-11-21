România devine prima țară din Uniunea Europeană în care se va deschide celebrul lanț american de restaurante Denny’s. Compania, cu o istorie de peste 70 de ani și peste 1.300 de restaurante în întreaga lume, a semnat un acord de franciză pentru deschiderea a zece unități pe piața românească.

Afacerea va fi dezvoltată de antreprenorii Honorius Prigoană și Marian Ionescu, iar primul restaurant este așteptat să fie inaugurat în 2027.

”De peste 70 de ani, Denny’s aduce oamenii împreună la masă, iar aducerea «America’s Diner» în Uniunea Europeană reprezintă un nou capitol entuziasmant pentru brandul nostru. În timp ce construim următoarea etapă din istoria Denny’s, ne concentrăm pe crearea unor oportunități de creștere sustenabilă, rămânând fideli experienței care a făcut ca acest brand să însemne atât de mult pentru generații de clienți. România reprezintă un pas important înainte și o oportunitate de a pune bazele unei prezențe solide a Denny’s în regiune”, a declarat Chris Bode, CEO al Denny’s, potrivit unui comunicat de presă, notează hotnews.ro.

Șapte restaurante în 10 ani

”Denny’s este un brand cu o tradiție extraordinară și un loc distinct în cultura gastronomică americană, iar noi vedem o oportunitate imensă de a aduce această experiență clienților din România. Echipa noastră înțelege ce presupune dezvoltarea unui brand american de restaurante aici, de la identificarea spațiilor potrivite și construirea unui lanț de aprovizionare fiabil până la formarea echipelor locale și crearea unor legături cu clienții. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm îndeaproape cu Denny’s pentru a da viață brandului pe această piață”, a declarat Honorius Prigoană.

Parteneriatul prevede dezvoltarea unei rețele de zece restaurante în România, într-un interval de șapte ani. Deocamdată, compania nu a anunțat orașul în care va fi deschis primul restaurant și nici data exactă a inaugurării.

Rețeaua este prezentă în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv Canada, America Latină, Orientul Mijlociu și Asia-Pacific.