Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, îi răspunde fostului vicepremier Oana Gheorghiu, după ce aceasta a acuzat PSD că intenționează să vândă TAROM unor investitori din Golful Persic, deși anterior s-a opus privatizării companiilor de stat. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe rețelele de socializare, ministrul PSD o acuză pe Gheorghiu de ipocrizie și susține că aceasta ar fi încercat, în timpul guvernării Bolojan, să vândă unele dintre cele mai profitabile companii de stat.

Daniel Zamfir, atac puternic la Oana Gheorghiu

„Culmea tupeului să dea lecții de onestitate și transparență Oana Gheorghiu!”, și-a început Zamfir mesajul.

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Zamfir o acuză pe Oana Gheorghiu că a încercat, alături de fostul premier Ilie Bolojan, să dea cel mai mare tun din istoria României și să vândă cele mai profitabile companii ale statului.

„Doamna Oana Gheorghiu, autoarea celui mai mare tun pregătit în guvernarea Bolojan, s-a găsit să ne acuze că vindem țara.

Tocmai ea care în primăvară a încercat, în cârdășie cu Bolojan, să vândă pe șest cele mai profitabile companii ale statului: Hidroelectrica, Romgaz, CEC.

Asta după ce a avut grijă să le treacă din pix valori mult mai mici decât cele reale”, a scris Zamfir pe Facebook.

El susține, de asemenea, că fostul vicepremier ar fi intervenit în Guvern în favoarea unor persoane care îi sponsorizau proiectele.

„Tocmai ea, care făcea trafic de influență în Guvern pentru prietenii care îi sponsorizau proiectele, ne acuză acum de lipsă de transparență pentru că încercăm să găsim un investitor care să salveze TAROM, o companie cu pierderi de aproape 300 de milioane de lei doar anul trecut”, a precizat Zamfir.

Ce spune ministrul PSD despre vânzarea TAROM

Zamfir subliniază că planurile actualului Executiv pentru TAROM sunt prevăzute în programul de guvernare.

„Nu voi pierde vremea să-i explic doamnei Gheorghiu că o companie comercială pe pierderi nu se compară cu acele companii profitabile, cu rol strategic pentru economie și securitatea țării, pe care se pregătea să le vândă pe ascuns, sub prețul pieței.

E clar că ar fi în zadar.

Nu voi pierde vremea nici să-i arăt că noi nu trimitem pe ascuns mailuri la STS și ADR ca să cumpere serviciile unor prieteni personali, cum a făcut ea.

Noi am scris totul în Programul de guvernare: restructurarea TAROM și, în 2027, o procedură transparentă pentru un investitor strategic, cu un pachet minoritar.

A aduce bani în țară e fix pe dos față de acuzația că «vindem țara».

Nici că minte fără jenă despre legea pe care am promovat-o pentru a opri vânzarea companiilor PROFITABILE când chiar în primul articol am scris că acele companii cu pierderi sunt exceptate de la interdicție”, a mai spus el.

De asemenea, ministrul Economiei îi adresează Oanei Gheorghiu o serie de întrebări legate de presupusele discuții pe care aceasta le-ar fi avut cu Bogdan Costaș, fostul director TAROM.

„În schimb, am o provocare pentru doamna Gheorghiu care cere transparență: sunteți gata să fiți și dvs transparentă și să spuneți cine v-a determinat să sabotați Tarom?

Când l-ați chemat pe Bogdan Costaș, fostul director, în biroul dvs și i-ați spus că nu va fi salvat Tarom pentru că trebuie vândut jocurile cui le făceați?

#tinemcuRomania”, a adăugat Zamfir.