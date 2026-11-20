„Procurorul Vrăjitoarelor”, celebrul procuror Max Bălășescu, care a instrumentat un dosar de escrocherie și șantaj în care au fost implicate mai multe vrăjitoare care păcăleau vedete, a dezvăluit că și Andreea Raicu mergea la ghicitoare. Cunoscuta brunetă, care „învăță” românii cum să voteze, chiar s-ar fi dezbrăcat în apa unui râu pentru „purificare”.

„Dar nu numai ea (Oana Zăvoranu – n.r.) a fost parte vătămată. Au fost mult mai multe persoane. Vă mai dau o persoană care este foarte cunoscută: Andreea Raicu. Și ea, la rândul ei, a fost păcălită. Mai mult decât atât, și ea a intrat în apă și s-a dezbrăcat. Urma să o audiez și pe ea. Dar Oana Zăvoranu este singura care a avut curajul să facă reclamație”, a dezvăluit Maximilian Bălășescu la „Un Podcast”.

Procuror: Andreea Raicu nu se simțea iubită

Potrivit celebrului procuror, Andreea Raicu mergea la vrăjitoare „pentru că nu era iubită”. Raicu s-ar fi dezbrăcat în apa unui râu pentru „purificare” și „alungarea farmecelor”.

Andreea Raicu și-a declarat susținerea pentru Nicușor Dan la ultimele alegeri prezidențiale.

În plină campanie electorală a turului 2 al alegerilor prezidențiale din 2025, Andreea Raicu, Delia și Ioana Ginghină au fost printre vedetele care și-au declarat susținerea publică față de Nicușor Dan.

Și în urmă cu 10 ani, Andreea Raicu îndemna la vot cu mesajul „Să fim eroi în turul doi!”.

„M-am întors azi în România, într-o țară care și-a ales democratic, din nou, președintele. Un președinte căruia i-am dat votul meu printr-un gest simplu, mecanic, lipsit de emoție. Nu, nu mi-ați câștigat inima și nici nu-mi dați speranțe prea mari. Dar, cine știe, poate în următorii 5 ani o să-mi dovediți că nu ați candidat pentru funcție, ci mai degrabă pentru noi, cetățenii acestei țări.”, scria Raicu.