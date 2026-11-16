Prima pagină » Video » Secretele skandenbergului de la un campion național. Sabin Bădulescu: „Nu întotdeauna câștigă cei mai puternici”

Secretele skandenbergului de la un campion național. Sabin Bădulescu: „Nu întotdeauna câștigă cei mai puternici”

Malina Maria Fulga
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Cel mai mare campion de skandenberg, Sabin Bădulescu, dezvăluie secretele acestui sport și vorbește despre beneficiile pe care i le-a adus în viață practicarea acestuia. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.
Sabin Bădulescu spune că sportul i-a creat o conduită și l-a făcut să fie parte dintr-o comunitate strânsă. Atmosfera și mediul au fost cele care l-au ținut aici, nu banii; spune că dorința de bani nu te poate duce departe în sport. De asemenea, dezvăluie că sportul l-a ținut departe de tentații periculoase.
„Are o conduită de viață și o comunitate frumoasă, dacă îți găsești oamenii cu care rezonezi e frumos, e un sport frumos, e o atmosferă plăcută când te antrenezi într-un mediu plăcut și echilibrat. Ce vrei mai mult? Vrei să îți aducă bani cu căruța sau chestii pompoase care durează câteva zile? Pe mine m-a ținut mult timp departe de anumite alegeri care puteau să îmi dăuneze sănătății, sau vieții, sau activității mele din perioada respectivă. M-am regăsit, m-a susținut, m-a ținut pe linia de plutire când nu am avut ieșire, skandenbergul a fost acolo. Un mod de viață.”

Sportivul dezvăluie că a câștigat, de-a lungul carierei sale, sute de medalii. Marea majoritate a acestora sunt din aur, iar restul, în mare parte, locul trei. Remarcă faptul că rareori a câștigat argint: ori a ocupat prima poziție, ori abia a prins podiumul.

„Undeva la ordinul sutelor, 200, 300, 400. Proporția de 75% sunt din aur, locul unu, și după aia să vezi ce e interesant, argint, cred că am patru sau cinci medalii și după aia am vreo 20-30 de locul trei. Deci ori am fost într-o competiție în care de-abia am prins podiumul, poate eram la început, sau m-am luptat în plin meci, nu întotdeauna câștigă cei mai puternici.”

Dezvăluie că skandenbergul este un sport complex și imprevizibil. Nu întotdeauna câștigă cei considerați cei mai buni. Sportivul explică faptul că abordarea concurenților este vitală: deseori, dorința de a câștiga chiar din primul meci te poate face să nu prinzi podiumul.

„Să știi, se întâlnesc de multe ori locul unu cu locul doi, cei mai puternici, în primul meci și nu mai ajunge niciunul nici măcar pe podium. E un pic mai complex și mai ales în perioada competiției, pentru că nu sunt cu capi de serie, ca la tenis, să îi pună separați; e cu dublă eliminare și se pot bate cei mai buni doi într-un concurs, în primul meci, și după aceea merg pe turul pierzătorilor, se pot întâlni din nou în finală și au mai multe meciuri. Au fost cazuri: campionul european, campionul mondial, s-au bătut în primul meci. Ăla n-a vrut să lase, el a crezut că a crescut și a vrut să-și încerce șansa și au ieșit în afara podiumului amândoi. Deci amândoi, și au ajuns niște necunoscuți în finală. Dacă ar fi lăsat meciul ușor, deci locul doi accepta înfrângerea, după aia mergeau fiecare pe laturi, se întâlneau în finală fără să depună prea mult efort și se băteau atunci. Dar ego-ul ăla, „vreau să și-o dea atunci”, în primul meci, adică când s-au întâlnit, sunt chestii de moment… Câți nu au făcut strategia asta și au ajuns să prindă podium pierzând primul meci. Când ai pierdut. Dacă au picat primii doi cei mai buni în condițiile în care se duc în primul meci, când cade aici, el e cel mai bun.”
Faptul că ai pierdut primul meci nu înseamnă că nu vei prinde podiumul. Invitatul spune că a văzut adesea concurenți care au pierdut în primul meci. Totuși au ajuns pe primele trei locuri.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEOCum arată antrenamentul unui campion la skandenberg. Sabin Bădulescu: „Sunt 64 de unghiuri în care poți să te antrenezi”
19:13
Cum arată antrenamentul unui campion la skandenberg. Sabin Bădulescu: „Sunt 64 de unghiuri în care poți să te antrenezi”
VIDEOSabin Bădulescu, campion de skandenberg: „Oamenii din skandenberg nu sunt agresivi, nu este un sport de contact”
18:36
Sabin Bădulescu, campion de skandenberg: „Oamenii din skandenberg nu sunt agresivi, nu este un sport de contact”
VIDEOCampionul român la skandenberg care l-a învins pe cel supranumit „Hulk-ul georgian”. Sabin Bădulescu: „Am simțit un om de 170 kg, gigant”
17:56
Campionul român la skandenberg care l-a învins pe cel supranumit „Hulk-ul georgian”. Sabin Bădulescu: „Am simțit un om de 170 kg, gigant”
FLASH NEWSLudovic Orban anunță calendarul negocierilor pentru unirea Forței Dreptei cu PNL. Ce funcție ar putea primi în partid și ce spune fostul premier despre o eventuală candidatură a lui Bolojan la prezidențiale
09:47
Ludovic Orban anunță calendarul negocierilor pentru unirea Forței Dreptei cu PNL. Ce funcție ar putea primi în partid și ce spune fostul premier despre o eventuală candidatură a lui Bolojan la prezidențiale
EXCLUSIVSelecţionata României, susţinută din tribune de echipa canină a MAI, îmbrăcată în tricoul naţionalei
14:51, 15 Nov 2026
Selecţionata României, susţinută din tribune de echipa canină a MAI, îmbrăcată în tricoul naţionalei
VIDEO105 suporteri polonezi şi români au ajuns la secţia de poliţie, după meciul de fotbal România-Polonia. Unii au aruncat cu garduri metalice în jandarmi
11:31, 15 Nov 2026
105 suporteri polonezi şi români au ajuns la secţia de poliţie, după meciul de fotbal România-Polonia. Unii au aruncat cu garduri metalice în jandarmi
Mediafax
România, împărțită în 8 regiuni. Lia Olguța Vasilescu PROPUNE o variantă de reorganizare a țării
Digi24
Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea electoratului (sondaj INSCOP)
Cancan.ro
BREAKING | Andreea Pirui a fost prinsă! Unde se ascundea fosta concurentă de la Puterea Dragostei
Prosport.ro
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Adevarul
Apartamentul de 110.000 de euro dintr-un bloc construit în 1969 care a stârnit controverse. Dilema unui bucureștean și reacțiile românilor: „Aș fugi de el”
Mediafax
A SPART un perete în timp ce renova casa și a descoperit o BISERICĂ VECHE de 500 de ani
Click
Leonard Miron ia în calcul revenirea în televiziune. Ce proiect pregătește și cum a ajuns să lucreze în probațiune, în Anglia
Digi24
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Cancan.ro
Unde au fost 'abandonați' Ian și Mira, după ultimul bonfire. Au fost dați afară de la Insula Iubirii după ce producătorii au aflat adevărul despre ei
Ce se întâmplă doctore
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Descopera.ro
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Gelozia, a doua umbră a iubirii și rădăcinile ei nevăzute
Mediafax Italia
Poți cumpăra insula asta la preț de apartament! Are vilă de lux, piscină și plajă proprie...
Mediafax Spania
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
FLASH NEWSJudecătorul CCR Cristian Deliorga, acuzat că ar promova o modificare legislativă în favoarea celor acuzați de infracțiuni sexuale asupra minorilor. Frații Tate ar fi printre beneficiari
20:15
Judecătorul CCR Cristian Deliorga, acuzat că ar promova o modificare legislativă în favoarea celor acuzați de infracțiuni sexuale asupra minorilor. Frații Tate ar fi printre beneficiari
TEHNOLOGIEArgentina și India intră în cursa pentru inteligența artificială, în ciuda avertismentelor privind riscul spargerii bulei AI: „S-ar putea declanșa o recesiune globală înainte de alegerile din 2028 pentru președinția SUA”
20:04
Argentina și India intră în cursa pentru inteligența artificială, în ciuda avertismentelor privind riscul spargerii bulei AI: „S-ar putea declanșa o recesiune globală înainte de alegerile din 2028 pentru președinția SUA”
CONTROVERSĂElena Udrea îi pune la zid pe Bolojan și pe invitații săi plimbați cu mașina SPP: „Nu aveau 200 lei să ia un Uber?”
19:59
Elena Udrea îi pune la zid pe Bolojan și pe invitații săi plimbați cu mașina SPP: „Nu aveau 200 lei să ia un Uber?”
FLASH NEWSCum își justifică agresiunea bărbatul care a bătut un srilankez, după ce i-a furat bicicleta: „Nu sunt rasist, eu sunt de etnie romă / Dacă mint, să îmi dea Dumnezeu pușcărie pe viață”. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore
19:54
Cum își justifică agresiunea bărbatul care a bătut un srilankez, după ce i-a furat bicicleta: „Nu sunt rasist, eu sunt de etnie romă / Dacă mint, să îmi dea Dumnezeu pușcărie pe viață”. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore
CONTROVERSĂAvertisment fără precedent: 38 de state cer Rusiei să oprească atacurile asupra sistemelor energetice din Ucraina, deoarece există riscul unui dezastru nuclear similar celui de la Cernobîl
19:47
Avertisment fără precedent: 38 de state cer Rusiei să oprească atacurile asupra sistemelor energetice din Ucraina, deoarece există riscul unui dezastru nuclear similar celui de la Cernobîl
FLASH NEWSAmbasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, vrea ca Europa să-și asume „responsabilitatea principală”, în ceea ce privește apărarea. Ce rol ar urma să ocupe Statele Unite
19:42
Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, vrea ca Europa să-și asume „responsabilitatea principală”, în ceea ce privește apărarea. Ce rol ar urma să ocupe Statele Unite

Cele mai noi

Trimite acest link pe