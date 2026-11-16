Avertisment fără precedent: 38 de state cer Rusiei să oprească atacurile asupra sistemelor energetice din Ucraina, deoarece există riscul unui dezastru nuclear similar celui de la Cernobîl

Autoritățile de reglementare în siguranță nucleară din 38 de țări au emis un avertisment comun privind creșterea riscului unui accident nuclear în Ucraina în această iarnă și au cerut Rusiei să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice. Avertismentul subliniază că distrugerea rețelei electrice amenință funcționarea sistemelor de răcire, scrie Reuters.

Avertismentul vine după ce Moscova și-a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra centralelor, liniilor de înaltă tensiune și substațiilor electrice, un sistem deja slăbit după aproape cinci ani de conflict.

„Împreună… ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la riscurile tot mai mari la adresa siguranței nucleare, care decurg din războiul Rusiei împotriva Ucrainei și din atacurile sale continue asupra infrastructurii energetice a țării”, se arată în declarația comună.

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„Este nevoie urgent ca Rusia să înceteze atacurile împotriva instalațiilor nucleare ale Ucrainei și a infrastructurii energetice esențiale pentru funcționarea lor în siguranță”.

Principala preocupare a autorităților de reglementare este că, fără o aprovizionare stabilă cu energie electrică din rețea, devine din ce în ce mai dificil pentru centralele nucleare ucrainene să își mențină materialele nucleare la rece și să evite topirea lor.

Dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar putea exista o eliberare de substanțe radioactive în aer, așa cum s-a întâmplat în timpul dezastrului de la Cernobîl din 1986, considerat cel mai grav accident nuclear civil din lume. Atunci, substanțe precum iod-131, cesiu-134 și cesiu-137 s-au răspândit în aer și au afectat părți din Ucraina, Belarus, Rusia și nordul și centrul Europei.

Într-un interviu, Per Strand, șeful HERCA și NORA (două autorități europene competente în materie de protecție radiologică), a declarat că atacurile rusești au devenit mai periculoase în ultimele săptămâni din cauza utilizării dronelor cu încărcături explozive tot mai mari.

„Din cauza acestei noi tactici a rușilor, … în mod clar cel mai mare risc va fi în această iarnă un accident nuclear”, a declarat Per Strand pentru Reuters.

Potrivit acestuia, cel mai rău scenariu ar fi o pană de curent la nivel național care ar afecta simultan cele nouă reactoare nucleare ale Ucrainei.

„Nouă reactoare în același timp, cu potențialul de emisii radioactive, ar fi o situație destul de gravă”, a spus Strand. Acesta a subliniat că situația ar putea fi evitată dacă s-ar lua măsuri acum și s-ar pune presiune pe Rusia să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice.

Altfel, dacă nu se iau măsuri de pe acum, țările europene trebuie să colaboreze în ceea ce privește pregătirea pentru situații de urgență pentru a face față posibilelor consecințe ale unui accident nuclear.

Sâmbătă, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a declarat că bombardamentele Rusiei au cauzat instabilitate în furnizarea de energie electrică a celor patru centrale nucleare ale Ucrainei. Dintre acestea, trei sunt în funcțiune și generează aproximativ 80% din energia utilizată în această iarnă. A patra, Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află sub control rusesc într-o zonă apropiată de linia frontului. În prezent, nu produce electricitate, dar se bazează pe energie externă pentru a menține materialul nuclear rece pentru a evita topirea lui.

De la începutul războiului, Zaporojie a fost întreruptă de la curentul electric extern de 27 de ori, a anunțat AIEA sâmbătă, ceea ce a forțat centrala să treacă la generatoare diesel de urgență.