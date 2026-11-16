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Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, vrea ca Europa să-și asume „responsabilitatea principală”, în ceea ce privește apărarea. Ce rol ar urma să ocupe Statele Unite

Ruxandra Radulescu
Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, vrea ca Europa să-și asume
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Ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a transmis luni 16 noiembrie, pentru TVR, că apreciază susținerea României față de conceptul NATO 0.3., ce presupune ca Europa să-și asume un rol principal în ceea ce privește securitatea, iar SUA să reprezinte doar un element de sprijin.

„Apreciem foarte mult discuțiile purtate cu secretarul și, în special, declarațiile oficialilor români privind rolul de lider pe care România și l-a asumat în susținerea și consolidarea conceptului NATO 3.0. Acest concept presupune ca responsabilitatea principală pentru apărarea convențională să revină Europei, în timp ce Statele Unite vor avea un rol de sprijin”, a declarat ambasadorul Darryl Nirenberg.

România, dispusă să majoreze cheltuielile pentru apărare cu 5%

Oficialul american a precizat că România a fost printre primele state care a susținut majorarea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, în cadrul summitului de la Haga.

„România s-a numărat printre primele țări care au susținut această inițiativă, a sprijinit, la summitul de la Haga, majorarea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB și își respectă în continuare angajamentele asumate. Acest lucru este foarte important și benefic pentru securitatea pe termen lung a României”, a declarat ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, pentru TVR.”, a mai adăugat Darryl Nirenberg.

România ar putea plăti pentru ca SUA să-și păstreze trupele pe teritoriul țării noastre

Afirmațiile ambasadorului Darryl Nirenberg vin la aproximativ două săptămâni de la întâlnirea, desfășurată la Palatul Cotroceni, dintre subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, și președintele Nicușor Dan.

Discuția s-a axat pe consolidarea prezenței militare americane în România. Mai exact, partea română dorește o prezență permanentă și consolidată a trupelor și a capabilităților americane în țara noastră, având în vedere amenințarea rusă la Marea Neagră.

În cadrul întrevederii, România s-a arătat dispusă să plătească pentru ca SUA să-și păstreze aici trupele și echipamentul militar. Donald Trump ar urma să ia decizia în luna decembrie.

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