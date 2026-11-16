Elena Udrea îi pune la zid pe Bolojan și pe invitații săi plimbați cu mașina SPP: „Nu aveau 200 lei să ia un Uber?”

Elena Udrea lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și a oamenilor de afaceri care beneficiază de privilegii oferite de stat, după dezvăluirea exclusivă Gândul privind folosirea unei mașini a Serviciului de Protecție și Pază (SPP) pentru transportul unor invitați la nunta fiicei fostului premier. Fosta ministră acuză ipocrizia celor care promovează public modestia, meritocrația și respectul față de banul public, dar care, în opinia sa, nu ezită să profite de tratamente preferențiale atunci când au ocazia.

Reacția Elenei Udrea vine după ce Gândul a dezvăluit în exclusivitate, prezentând imagini surprinse de reporterii publicației, că antreprenoarea Cristina Bâtlan, fondatoarea Musette, și soțul său, Gabriel Traian, au fost preluați de la Aeroportul Oradea cu un Volkswagen Touareg folosit de echipa SPP care îi asigură protecția lui Ilie Bolojan. Cei doi au fost transportați la hotel înaintea nunții fiicei fostului premier, eveniment organizat sâmbătă, 14 noiembrie 2026.

Elena Udrea: „Tuturor politicienilor le place luxul”

Într-un mesaj extrem de critic, Elena Udrea compară scandalul nunții din familia Bolojan cu controversa provocată de botezul organizat la Timișoara de liderul PSD Alfred Simonis, unde ținutele și accesoriile de lux ale invitaților au stârnit reacții puternice.

„Luxul politicienilor, faza pe nuntă, după cea pe botez!”, își începe Udrea mesajul.

Fosta ministră consideră că scandalurile succesive arată că pasiunea pentru lux nu ține de apartenența politică, ci de o mentalitate răspândită în rândul celor aflați în apropierea puterii.

„Concluzia mea este că tuturor politicienilor le place luxul, numai că mulți nu au cum să îl justifice din activitatea lor de veșnic doar angajați la stat!”, afirmă Elena Udrea.

Aceasta susține că este firesc ca părinții să își dorească evenimente deosebite pentru copiii lor, dar subliniază că orice eventuală încălcare a legii trebuie sancționată.

„Bolojan și-a creat o imagine de sobrietate, dar a folosit mașina și șoferul SPP”

Principalul vizat de criticile fostei ministre este Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a intrat în contradicție cu imaginea de politician auster, preocupat de economii și de cheltuirea responsabilă a banilor publici.

„Bolojan, care încearcă să își creeze mai nou, o imagine de sobrietate, economie și respect față de banul public și, diferit de politicianul clasic, a folosit mașina și șoferul SPP, adică fix resursele statului, pentru a-şi plimba invitații la nuntă!”, susține Elena Udrea.

Dezvăluirea aparține în exclusivitate publicației Gândul, care a documentat deplasările autoturismului asociat echipei de protecție a fostului premier.

Potrivit imaginilor și informațiilor publicate de Gândul, Cristina Bâtlan și Gabriel Traian au aterizat la Oradea cu o cursă Tarom și au fost preluați de mașina SPP pentru a ajunge la hotel. Reporterii au surprins și un alt episod, în noaptea nunții, când agenți SPP au ajutat la transferul bagajelor celor doi între autoturisme.

Informațiile ridică întrebări despre cine a dispus folosirea mașinii și dacă transportul invitaților la un eveniment privat s-a încadrat în atribuțiile legale ale serviciului.

Elena Udrea o critică pe Cristina Bâtlan: „Nu aveau 200 lei să ia un Uber de la aeroport?”

Atacul Elenei Udrea nu se oprește la fostul premier. Aceasta o vizează și pe antreprenoarea Cristina Bâtlan, pe care o acuză de ipocrizie în raport cu valorile de modestie și integritate promovate în spațiul public.

Udrea face referire la imaginea publică a femeii de afaceri, apreciată recent, potrivit afirmațiilor sale, pentru modestia vestimentației alese la propria nuntă.

„Nu aveau doamna respectivă și soțul 200 lei să ia un Uber de la aeroport? Ba da, evident! Dar dorința de a beneficia de un tratamentul privilegiat oferit de SPP, o aroganță, a fost mai mare decat principiile pe care le proclamă”, afirmă fosta ministră.

În opinia acesteia, cazul demonstrează că privilegiile oferite prin apropierea de putere sunt acceptate inclusiv de persoane care își construiesc imaginea publică în jurul succesului obținut în mediul privat.

„Milionarii din bani privați”, iată ca se pretează la a se folosi de avantajele oferite din banul public, imediat ce au ocazia!”, transmite Elena Udrea.

După apariția dezvăluirilor Gândul, Cristina Bâtlan a declarat pentru Mediafax că nu dorește să facă alte comentarii pe marginea subiectului, potrivit unei relatări publicate tot de Gândul.

Ce explicații au fost oferite după dezvăluirea Gândul

În urma investigației exclusive Gândul, Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Ilie Bolojan, a explicat că un fost premier beneficiază, potrivit legii, de protecție și autoturism SPP timp de doi ani de la încetarea mandatului, indiferent de scopul deplasărilor sale.

Întrebată despre transportarea invitaților fără prezența fostului premier în autoturism, aceasta a precizat că nu deține informații care să confirme această situație și că lămuririle pot veni din partea SPP.

Folosirea autoturismului pentru transportul celor doi invitați a fost documentată de Gândul, însă stabilirea unei eventuale încălcări a legii presupune clarificarea împrejurărilor și a persoanelor care au autorizat deplasarea.

Udrea acuză „falsele modele” promovate în societate

În finalul mesajului, Elena Udrea își extinde criticile dincolo de lumea politică, acuzând persoane influente din societatea civilă și mediul de afaceri că promovează valori pe care nu le respectă atunci când se află în situația de a beneficia de avantaje personale.

Fosta ministră susține că astfel de comportamente subminează încrederea publicului în discursurile despre onestitate, meritocrație și corectitudine.

„Problema este ca unii ca aceștia, destui, propagă tot felul de false modele în societate si, amăgesc oamenii cu false idealuri, de onestitate, modestie, meritocrație”, afirmă Elena Udrea.

Scandalul declanșat de investigația exclusivă Gândul depășește cadrul unei nunți private și deschide o dezbatere despre limitele folosirii resurselor statului, inclusiv de către foști demnitari, și despre responsabilitatea celor care beneficiază de ele.