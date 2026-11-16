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Cum își justifică agresiunea bărbatul care a bătut un srilankez, după ce i-a furat bicicleta: „Nu sunt rasist, eu sunt de etnie romă / Dacă mint, să îmi dea Dumnezeu pușcărie pe viață”. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore

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Tânărul bănuit că a agresat un livrator străin în zona Pieței Domenii din București a declarat că îi pare rău pentru ceea ce a făcut. El susține că nu este rasist, făcând apel la etnia romă pe care o are. Întrebat dacă a spus că îi dorește moartea curierului srilankez, tânărul a negat, declarând „Dacă mint, să îmi dea Dumnezeu pușcărie pe viață”. Acesta a fost reținut de poliție pentru 24 de ore.

„Pot să-mi ia să-mi cer iertare față de el și că nu sunt rasist. Pentru că sunt și eu țigan și, ca idee, noi avem inima la loc. Noi ce spunem, aia facem. Și ce facem, aia spunem. Pentru că noi suntem asumați. Noi nu suntem români spurcați”, a declarat tânărul când a fost scos din secția de poliție.

Întrebat dacă e adevărat că a spus că srilankezul ar trebui să moară, acesta a făcut apel la divinitate ca să nege afirmația.

„Nu. Dumnezeu mă vede. Dacă eu mint, să-mi dea Dumnezeu pușcărie pe viață”, a spus tânărul.

Propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile

Presupusul agresor a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să își petreacă noaptea în Arestul Central al Poliției Capitalei. Marți, 17 noiembrie 2026, acesta va fi prezentat unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, urmând să fie dus în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta în acest caz vizează infracțiunile de tâlhărie și perturbarea ordinii și liniștii publice, după incidentul violent petrecut duminică seară în fața unui supermarket din Sectorul 1 al Capitalei.

Ce a recunoscut suspectul în timpul audierilor la Poliție

Surse judiciare au declarat pentru Gândul că, în timpul audierilor desfășurate la sediul poliției, suspectul nu ar fi recunoscut săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie și perturbare a ordinii și liniștii publice.

În schimb, tânărul de 20 de ani ar fi recunoscut frontal în fața anchetatorilor doar faptul că a încercat să fure bicicleta livratorului străin, respingând acuzațiile privind faptele cu violență și tulburarea liniștii publice.

În paralel, victima agresiunii, un cetățean străin în vârstă de 35 de ani, a fost examinată de medicii legiști pentru evaluarea leziunilor suferite în urma atacului.

Conform certificatului medico-legal emis de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” (INML),specialiștii au recomandat 3–4 zile de îngrijiri medicale pentru livratorul bătut în Piața Domenii.

Cum s-a produs agresiunea din Piața Domenii

Incidentul a avut loc duminică, 15 noiembrie 2026, în jurul orei 18:00, în proximitatea unui magazin Mega Image din Piața Domenii, Sectorul 1. Potrivit datelor comunicate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), livratorul din Sri Lanka, în vârstă de 35 de ani, intrase în magazin pentru a face cumpărături și își lăsase bicicleta neasigurată, sprijinită de un perete, în zona intrării.

Aflat la casele de marcat, bărbatul a observat cum un tânăr s-a urcat pe bicicleta sa și a încercat să plece cu ea. Livratorul l-a urmărit pentru a-și recupera bunul, moment în care suspectul l-a agresat fizic pentru a-și asigura scăparea.

Potrivit mărturiei publicate pe rețelele de socializare de Adriana Dogaru, o bucureșteancă prezentă la fața locului, victima a fost lovită cu capul de beton, iar trei femei — printre care o vânzătoare a magazinului și martora — au intervenit primele pentru a-l apăra pe livrator, până când un bărbat alertat de strigăte a reușit să îl elibereze. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care i-a acordat victimei primele îngrijiri medicale, iar polițiștii Secției 4 au demarat cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

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