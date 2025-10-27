Școlile din Balikesir, regiunea unde a fost epicentrul cutremurului cu magnitudinea de 6,1 din Turcia, au fost închise, a anunțat ministrul de Interne Ali Yerlikaya.

Ca măsură de siguranță pentru elevi, autoritățile au decis închiderea școlilor din Balikesir.

Regiunea Marmara a fost zguduită de un cutremur cu epicentrul la Balıkesir în această seară. Cutremurul, care a avut loc în jurul orei 22:50, a fost resimțit puternic atât în Balıkesir, cât și în zonele și provinciile din apropiere.

Seismul a provocat panică în numeroase orașe, în special în Istanbul, Bursa și Çanakkale.

Seismul au fost resimțit în Istanbul, Izmir și alte regiuni. Epicentrul a fost situat în vestul țării, la 9 km de orașul Sındırgı — acolo a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică și s-au prăbușit mai multe clădiri.