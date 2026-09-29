Mii de elevi din România au protestat, luni, față de introducerea uniformelor obligatorii în școli. Printre ei s-au aflat și elevii de la cel mai bun liceu din România, Colegiul Gheorghe Lazăr, care în 2026 ocupă primul loc în ceea ce privește ultima medie de admitere la nivel național. În „Lazăr” nu sunt uniforme, însă adolescenții de aici spun că protestează în semn de solidaritate cu elevii din alte școli.

În fața Colegiului „Gheorghe Lazăr” din București aproape că nu exista, luni, elev care să nu fie îmbrăcat în negru, fie că vorbim de boboci, sau de tinerii care sunt în anul terminal.

În cel mai bun liceu din România nu există deocamdată uniforme obligatorii, dar elevii sunt solidari cu colegii lor care sunt obligați să poarte toți aceleași tricouri.

„Nu putem să luăm din libertatea de exprimare a adolescenților. Nimeni nu a ținut cont de părerea noastră. Nu putem să fim toți la fel. Cu niște limite, trebuie să fim lăsați să ne îmbrăcăm cum vrem”, spune una dintre elevele Colegiului „Gheorghe Lazăr”.

Elevă: „Avem nevoie de ajutorul profesorilor”

Colegul ei o completează. „Din ce știu eu, dreptul la școală este gratuit. Faptul că elevii trebuie să dea bani pe uniforme ar face ca școala să nu mai fie gratuită”, spune adolescentul.

Sunt tineri care cred că ar trebui să primească ajutor din partea profesorilor.

„Noi, elevii, nu prea suntem auziți, dar de data asta sperăm să avem ajutor de la profesori”, spune o altă elevă de la cel mai bun liceu din România.

Nu foarte departe de „Lazăr” se află și liceul „Cervantes”, acolo unde o bună parte a elevilor a fost solidară cu acest protest.

„Vrem să ne îmbrăcăm cum ne simțim noi confortabil. Trebuie să existe o diversitate măcar la nivelul acesta”, spune Bruno, elev în clasa a XI-a.

Protest împotriva uniformelor: „Educația nu se repară la croitorie”

Elevii din România care se opun introducerii prin lege a uniformelor obligatorii au fost îndemnați de Consiliul Național al Elevilor (CNE) să vină luni, 28 septembrie, îmbrăcați în negru la școală, într-o acțiune națională de protest intitulată „Educația nu se repară la croitorie”.

Protestul are loc după ce proiectul inițiat de parlamentari a fost adoptat de Senat și trimis Camerei Deputaților, care este forul decizional.

Pe de altă parte, Ministerul Educației a transmis că nu susține acest proiect și spune că „nu există niciun studiu” care să demonstreze că uniformele reduc bullying-ul.

„Ne-am exprimat opoziția, am explicat de ce uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii și am cerut să fim ascultați.

Proiectul a trecut însă de Senat, iar acum urmează votul decisiv în Camera Deputaților. Luni, 28 septembrie, vino în negru la școală! Protestăm împotriva uniformei obligatorii și a deciziilor luate fără consultarea elevilor.

Da, alegem să purtăm aceeași culoare. Una e să transmitem un mesaj împreună, de bunăvoie, și alta e să ni se impună cum să ne îmbrăcăm. Participarea este voluntară: folosește hainele pe care le ai deja, chiar și un singur articol negru. Mergem la ore și ne facem vocea auzită fără să întrerupem cursurile”, transmite Consiliul Național al Elevilor pe pagina sa de Facebook.