Mihai Tănase
07 nov. 2025, 09:31, Video
Trei persoane ucise după ce armata SUA a deschis focul asupra unei nave suspecte în Caraibe. Trump: „America este în război cu cartelurile de droguri”

Armata Statelor Unite a efectuat, joi, un nou atac asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în apele internaționale din Marea Caraibilor, ucigând trei persoane. Administrația Trump a anunțat oficial Congresului că SUA se află acum într-un război direct împotriva cartelurilor de droguri.

Armata americană a efectuat joi un atac letal asupra unei ambarcațiuni în Marea Caraibilor, în urma căruia trei persoane au fost ucise, potrivit unei declarații oficiale a secretarului Apărării, Pete Hegseth, citată de CNN.

„Astăzi, la ordinul președintelui Trump, Departamentul de Război a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de o organizație teroristă desemnată”, a declarat Hegseth într-o postare pe X.

Oficialul american a precizat că nava transporta narcotice în apele internaționale ale Mării Caraibilor și că niciun militar american nu a fost rănit în operațiune.

Atacul face parte dintr-o campanie extinsă a armatei americane care, potrivit Washingtonului, are scopul de a reduce fluxul de droguri către Statele Unite.

Până acum, forțele americane au lansat 17 atacuri ce au dus la moartea a 70 de persoane și distrugerea a 18 ambarcațiuni suspectate de trafic. Dintre cei implicați, doar trei au supraviețuit – doi au fost reținuți temporar de Marina SUA, apoi returnați în țările lor de origine, iar un al treilea este dat dispărut, fiind presupus mort după o operațiune comună cu Marina Mexicană.

Trump declară război cartelurilor de droguri

Administrația Trump a notificat Congresul american că Statele Unite se află oficial „într-un conflict armat” împotriva cartelurilor de droguri, începând cu primul atac din 2 septembrie.

Potrivit documentului trimis legislativului, persoanele ucise în atacuri sunt considerate „combatanți ilegali”, iar guvernul american își rezervă dreptul de a efectua lovituri letale fără revizuire judiciară, în baza unei decizii clasificate a Departamentului de Justiție.

Decizia Casei Albe a stârnit controverse la Washington, unde mai mulți membri ai Congresului și organizații pentru drepturile omului au pus sub semnul întrebării legalitatea acestor atacuri.

Aceștia susțin că traficanții de droguri ar trebui judecați, nu vizați cu lovituri militare, așa cum s-a procedat în trecut, înainte ca Donald Trump să preia mandatul prezidențial.

Totodată, administrația americană nu a prezentat dovezi publice privind prezența drogurilor pe ambarcațiunile atacate sau afilierea lor directă cu cartelurile de narcotice.

Oficialii militari au menționat că niciun soldat american nu a fost rănit în timpul atacurilor, dar nu au oferit informații suplimentare despre identitatea persoanelor ucise sau naționalitatea navelor distruse.

Mediafax
