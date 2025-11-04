Prima pagină » Știri externe » Casa Albă are 3 opțiuni militare ca să-l debarce pe Maduro: bombardamente, trupe de elită sau capturare

05 nov. 2025, 00:29, Știri externe
Casa Albă ia în considerare trei opțiuni de operațiuni militare în Venezuela, cu toate că unii oficiali sunt reticienți în a aproba operațiuni care ar duce SUA într-o situație de risc major de declanșarea unui alt război îndelungat și costisitor de tip Vietnam sau Afganistan. 

Administrația Trump intenționează să slăbească regimul condus de Nicolas Maduro sau chiar să-l înlăture și ar fi întocmit următoarele trei opțiuni militare după mobilizarea unei prezențe militare considerabile în Marea Caraibilor:

  1. Lovituri aeriene asupra obiectivelor militare din Venezuela pentru a slăbi sprijinul militar pentru Maduro;
  2. Trimiterea unei unități de elită a forțelor speciale „naval seals” pentru capturarea sau asasinarea președintelui Venezuelei;
  3. Trimiterea în Venezuela a forțelor de securitate specializate în combaterea terorismului pentru a prelua controlul asupra aeroporturilor, câmpurilor petroliere și a unor obiective de infrastructură, relatează The New York Times.

Este de așteptat ca unii oficiali ai administrației Trump să argumenteze că Maduro și persoane cheie din camarila sa să aibă conexiuni cu Cartelul de los Soles, desemnat drept grup „narcoterorist”.

Sursa foto: Hepta

Trump dorește eliminarea narcoterorismului

Președintele a negat că plănuiește operațiuni militare terestre în Venezuela. În ultima perioadă, aviația SUA a lovit mai multe ambarcațiuni cu presupuse echipaje de narcoteroriști. În total, 65 de oameni ar fi fost uciși în urma atacurilor SUA.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat:

„Președintele Trump a fost clar în mesajul către Maduro:Încetează să mai trimiți droguri și criminali în țara noastră.”

Președintele ar urma să ia o decizie finală la mijlocul lunii noiembrie, când cel mai nou și cel mai mare portavion american, USS Gerald Ford,  cu circa 5.000 de marinari și 75 de aeronave de atac, recunoaștere și suport (inclusiv F/A -18) va sosi în Caraibe.

Sursa Foto: Mediafax Foto/Hepta

