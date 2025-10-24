Prima pagină » Video » Un copac a căzut peste două mașini în zona de nord a Capitalei

Un copac a căzut peste două mașini în zona de nord a Capitalei

24 oct. 2025, 15:42, Video
Un copac a căzut peste două mașini în zona de nord a Capitalei
Galerie Foto 4

Un copac a căzut peste două mașini în zona de nord a Capitalei. Alertați, pompierii au ajuns în scurt timp la fața locului.

Vezi galeria foto
4 poze

Cel mai probabil, vântul a bătut puternic, iar arborele a fost smuls din rădăcină. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri de mers după ce copacul s-a prăbușit peste automobilele parcate.

Cei care locuiesc în zonă spun că un astfel de incident a mai avut loc în ultima lună, însă nu au fost înregistrate daune materiale.

Știre în curs de actualizare…

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Rubio caracterizează ca NECINSTE tot ceea ce au alimentat europenii în ideea că Ucraina câștigă războiul
15:00
Valentin Stan: Rubio caracterizează ca NECINSTE tot ceea ce au alimentat europenii în ideea că Ucraina câștigă războiul
ULTIMA ORĂ Preşedintele Nicuşor Dan, huiduit la Iaşi: „Huo! Așa se reprezintă România? Trădătorule!… Bolojane… Trădătorule! Rușine! Rușine”
14:49
Preşedintele Nicuşor Dan, huiduit la Iaşi: „Huo! Așa se reprezintă România? Trădătorule!… Bolojane… Trădătorule! Rușine! Rușine”
VIDEO După Călin Georgescu, Theodor Paleologu o ia la țintă și pe Diana Șoșoacă: E tancul lui Putin. Este o ființă OBSCENĂ. E toxică și odioasă
14:34
După Călin Georgescu, Theodor Paleologu o ia la țintă și pe Diana Șoșoacă: E tancul lui Putin. Este o ființă OBSCENĂ. E toxică și odioasă
VIDEO Theodor Paleologu s-a dezlănțuit la adresa lui Călin Georgescu: Eu cred că este NEBUN. E trădător. E dement
13:46
Theodor Paleologu s-a dezlănțuit la adresa lui Călin Georgescu: Eu cred că este NEBUN. E trădător. E dement
EXCLUSIV ANAF se face din nou de râs. A publicat, în octombrie, o listă cu datornici din august. Primar, scos dator, spune că fiscul are să-i dea lui bani
12:49
ANAF se face din nou de râs. A publicat, în octombrie, o listă cu datornici din august. Primar, scos dator, spune că fiscul are să-i dea lui bani
EXTERNE Casa Albă ironizează democrații, după ce l-au atacat pe Trump pe tema sălii de bal. Ce scandaluri au ajuns să fie postate pe site-ul oficial
11:49
Casa Albă ironizează democrații, după ce l-au atacat pe Trump pe tema sălii de bal. Ce scandaluri au ajuns să fie postate pe site-ul oficial
Mediafax
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
Digi24
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
Cancan.ro
Ella Vișan și Andrei Lemnaru, din nou împreună! După anularea nunții, destinul i-a adus iar unul lângă celălalt: 'A fost un șoc'
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Carrefour se pregătește să își vândă toate supermarketurile din România
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
Antena 3
Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Când ar fi murit, de fapt, Bianka și Tony. Au apărut rezultatele preliminarii ale necropsiei în cazul tinerilor găsiți morți, în Harghita!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul să oprim
Evz.ro
BNR lansează prima monedă colorată din istoria României. Lucian Blaga, omagiat la 130 de ani de la naștere
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de tragedie. Nici părinții nu au sesizat asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Reptilele „urinează” cristale, iar cercetătorii au vrut să afle din ce sunt compuse
POLITICĂ Sorin Grindeanu se pune contra lui Bolojan și insistă pentru majorarea salariului minim: „România riscă să intre în infringement”
15:58
Sorin Grindeanu se pune contra lui Bolojan și insistă pentru majorarea salariului minim: „România riscă să intre în infringement”
POLITICĂ Lui Ilie Bolojan i se pregăteşte, la Carei, o primire asemănătoare cu a lui Nicuşor Dan, la Iaşi: „Vei da socoteală!”
15:57
Lui Ilie Bolojan i se pregăteşte, la Carei, o primire asemănătoare cu a lui Nicuşor Dan, la Iaşi: „Vei da socoteală!”
VIDEO Maduro cere țării să intre în grevă generală dacă Trump îl va da jos de la putere. CIA desfășoară acțiuni militare „pe teren”
15:54
Maduro cere țării să intre în grevă generală dacă Trump îl va da jos de la putere. CIA desfășoară acțiuni militare „pe teren”
JOBURI Ce salariu are o badantă în România, de fapt. Câți bani primește pentru a avea grijă de un bătrân, în 2025
15:17
Ce salariu are o badantă în România, de fapt. Câți bani primește pentru a avea grijă de un bătrân, în 2025
HOROSCOP Cele șase ZODII care dau lovitura până de Crăciun, în 2025. Pe acești nativi îi așteaptă mult noroc, bani şi surprize neașteptate
15:11
Cele șase ZODII care dau lovitura până de Crăciun, în 2025. Pe acești nativi îi așteaptă mult noroc, bani şi surprize neașteptate
HOROSCOP Horoscop 25 octombrie 2025. GEMENII fac un pas important în carieră
15:00
Horoscop 25 octombrie 2025. GEMENII fac un pas important în carieră