Un copac a căzut peste două mașini în zona de nord a Capitalei. Alertați, pompierii au ajuns în scurt timp la fața locului.

Cel mai probabil, vântul a bătut puternic, iar arborele a fost smuls din rădăcină. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri de mers după ce copacul s-a prăbușit peste automobilele parcate.

Cei care locuiesc în zonă spun că un astfel de incident a mai avut loc în ultima lună, însă nu au fost înregistrate daune materiale.

Știre în curs de actualizare…