ACTUALITATE Valentin Stan: Rubio caracterizează ca NECINSTE tot ceea ce au alimentat europenii în ideea că Ucraina câștigă războiul
15:00
Un copac a căzut peste două mașini în zona de nord a Capitalei. Alertați, pompierii au ajuns în scurt timp la fața locului.
Cel mai probabil, vântul a bătut puternic, iar arborele a fost smuls din rădăcină. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri de mers după ce copacul s-a prăbușit peste automobilele parcate.
Cei care locuiesc în zonă spun că un astfel de incident a mai avut loc în ultima lună, însă nu au fost înregistrate daune materiale.
Știre în curs de actualizare…