Anticiclonul mobil aduce „iadul alb” peste România. Ninsori abundente și temperaturi extreme.

Anticiclonul mobil aduce „iadul alb” peste România

Meteorologii ANM avertizează asupra unei schimbări extreme a condițiilor meteo la finalul acestei săptămâni.

Mai exact, un anticiclon mobil, care ia naștere în zonele polare, va avansa galopant spre Europa de Est și va lovi din plin România, scrie stiripesurse.ro.

Masa de presiune ridicată va antrena un front de aer rece și va determina o scădere simțitoare a temperaturilor pe întreg parcursul traiectoriei sale.

Anticiclonul mobil va „paraliza” România

Anticiclonul mobil, o zonă de înaltă presiune atmosferică în mișcare, care în cazul actual al Europei de Est, acționează ca un „vehicul” pentru masele de aer polar, va afecta România.

Centrul de presiune înaintează dinspre regiunile polare și traversează Europa de Est cu o traiectorie orientată spre Marea Neagră.

Însăși directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat faptul că vremea se va răci în toată România, cu temperaturi de „minus 15 grade”.

Vremea va fi rece și în Capitală.

Meteorlogii ANM anunță ger și zăpadă de 15 cm

ANM a emis, duminică, o informare meteo în care anunță ninsori, 15 cm de zăpadă, ger și polei.

Începând de duminică ora 10.00, până marți, ora 20.00, va ninge, va fi polei, vântul se va înteți și vremea va fi geroasă.

Temporar se vor înregistra precipitații predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zile de duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Începând cu seara zilei de luni și până marți seara, fenomenul se mută spre Oltenia, Banat și Transilvania, precum și spre zonele de munte.

Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 5…10 l/mp. În zona montană și în sud-vestul României cantitățile ajung la 15 l/mp.

Se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5…10 cm, iar la munte, în general de 15 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

În sud-vestul, sudul și estul țării, local vântul va avea intensificări cu vitezeîn general de 45…50 km/h. În Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 80…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

Temperaturi de minus 15 grade

Vremea va deveni foarte rece în regiunile extracarpatice. Va fi geroasă în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) în Moldova și estul Transilvaniei.

Aici, temperaturile maxime se vor încadra între minus 6 și 3 grade.

Cele minime se vor situa în general între minus 15 și minus 5 grade. În Capitală, luni vremea se va răci, față de zilele anterioare și cerul va fi mai mult noros. Rafalele de vânt vor atinge 45 km/h, iar temperatura maximă va fi de -1…0 grade, iar cea minimă de -6…-4 grade.

