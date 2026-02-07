Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate

Experții în meteorologie au venit cu noi date referitoare la vremea din SUA, Canada și Europa. Potrivit noilor prognoze, va avea loc un episod de încălzire stratosferică ce va influența vortexul polar. În următoarea perioadă, va fi propagat un val de aer rece deasupra Statelor Unite ale Americii, apoi se va îndrepta către alte zone de pe glob, inclusiv în Europa.

Noile date ale prognozei au confirmat un eveniment de încălzire stratosferică care urmează să se desfășoare la mijlocul lunii februarie. Acest eveniment de înaltă energie va destabiliza puternic vortexul polar, perturbând circulația nordică. Tranziția din 2026 se confruntă cu o interferență atmosferică care complică perspectivele de sfârșit de iarnă pentru Statele Unite, Canada și Europa.

Practic, va avea loc un eveniment meteorologic intens: încălzirea stratosferică se va întâlni cu vortexul polar și vor apărea perioade cu valori termice peste normal. Interferența atmosferică nu va fi permanentă, scrie Severe-weather.eu.

Experții analizează datele aferente vortexului polar

Experții explică modul în care măsoară și analizează datele aferente unui vortex polar. Ei susțin că atunci când analizează un vortex polar din stratosferă vor utiliza hărți simple pentru a vedea presiunea și temperatura la acel nivel. De asemenea, utilizează grafice care arată puterea vântului. Acest lucru oferă o perspectivă asupra stării actuale a vortexului și a influenței sale potențiale asupra nivelurilor inferioare.

Ultimele date au fost analizate pe 4 februarie 2026, când experții au observat că vortexul va fi mai slab la jumătatea acestei luni. Totuși, prezența lui devine mai alimentată de un eveniment de încălzire stratosferică. În primă fază, nucleul vortexului va fi menținut deasupra Americii de Nord.

Zonele de înaltă presiune cu încălzire comprimă vortexul polar, alungindu-i structura. Acest lucru face ca vortexul polar să se propage în America de Nord, permițând unui flux puternic nordic cu aer rece să se reverse în estul Statelor Unite, Canada sau părți ale Europei. Valul de aer rece va fi mai blând în vestul Europei, scrie sursa citată.

Masa de aer rece se va extinde în nord-vestul Europei, spre Regatul Unit și Irlanda, și în zonele central-nordice.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ