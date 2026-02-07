Prima pagină » Actualitate » Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate

Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate

07 feb. 2026, 15:31, Actualitate
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate

Experții în meteorologie au venit cu noi date referitoare la vremea din SUA, Canada și Europa. Potrivit noilor prognoze, va avea loc un episod de încălzire stratosferică ce va influența vortexul polar. În următoarea perioadă, va fi propagat un val de aer rece deasupra Statelor Unite ale Americii, apoi se va îndrepta către alte zone de pe glob, inclusiv în Europa.

Noile date ale prognozei au confirmat un eveniment de încălzire stratosferică care urmează să se desfășoare la mijlocul lunii februarie. Acest eveniment de înaltă energie va destabiliza puternic vortexul polar, perturbând circulația nordică. Tranziția din 2026 se confruntă cu o interferență atmosferică care complică perspectivele de sfârșit de iarnă pentru Statele Unite, Canada și Europa.

Practic, va avea loc un eveniment meteorologic intens: încălzirea stratosferică se va întâlni cu vortexul polar și vor apărea perioade cu valori termice peste normal. Interferența atmosferică nu va fi permanentă, scrie Severe-weather.eu.

Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate

Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică

Experții analizează datele aferente vortexului polar

Experții explică modul în care măsoară și analizează datele aferente unui vortex polar. Ei susțin că atunci când analizează un vortex polar din stratosferă vor utiliza hărți simple pentru a vedea presiunea și temperatura la acel nivel. De asemenea, utilizează grafice care arată puterea vântului. Acest lucru oferă o perspectivă asupra stării actuale a vortexului și a influenței sale potențiale asupra nivelurilor inferioare.

Ultimele date au fost analizate pe 4 februarie 2026, când experții au observat că vortexul va fi mai slab la jumătatea acestei luni. Totuși, prezența lui devine mai alimentată de un eveniment de încălzire stratosferică. În primă fază, nucleul vortexului va fi menținut deasupra Americii de Nord.

Zonele de înaltă presiune cu încălzire comprimă vortexul polar, alungindu-i structura. Acest lucru face ca vortexul polar să se propage în America de Nord, permițând unui flux puternic nordic cu aer rece să se reverse în estul Statelor Unite, Canada sau părți ale Europei. Valul de aer rece va fi mai blând în vestul Europei, scrie sursa citată.

Masa de aer rece se va extinde în nord-vestul Europei, spre Regatul Unit și Irlanda, și în zonele central-nordice.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit
15:58
Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit
DIVERTISMENT Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști
15:38
Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști
CONTROVERSĂ Ciprian Ciucu spune că un celebru serial politic este „Pepsi cu pufuleţi” pe lângă intrigile din Consiliul General Bucureşti
15:21
Ciprian Ciucu spune că un celebru serial politic este „Pepsi cu pufuleţi” pe lângă intrigile din Consiliul General Bucureşti
REACȚIE Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile
15:04
Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile
FLASH NEWS Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat”
14:44
Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat”
VIDEO „Cascadorie” în Ilfov. O mașină a zburat „ghiulea” peste sensul giratoriu și a „aterizat” pe acoperișul unei clădiri
14:13
„Cascadorie” în Ilfov. O mașină a zburat „ghiulea” peste sensul giratoriu și a „aterizat” pe acoperișul unei clădiri
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
„Bijuteria” de la „gâtul” unui păianjen ascunde ceva mult mai periculos
HOROSCOP Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania
15:33
Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania
CONTROVERSĂ Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană”
15:14
Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană”
ECONOMIE Care sunt cele mai mari riscuri ale mașinilor second-hand provenite din import. În România cele mai multe vehicule au kilometrajul modificat
14:34
Care sunt cele mai mari riscuri ale mașinilor second-hand provenite din import. În România cele mai multe vehicule au kilometrajul modificat
FLASH NEWS S-a rupt lanţul de iubire dintre Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă. Ciucu: „Eu sunt genul ăla mai fraier. Deşi nevastă-mea spune că iar sunt prost”
14:13
S-a rupt lanţul de iubire dintre Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă. Ciucu: „Eu sunt genul ăla mai fraier. Deşi nevastă-mea spune că iar sunt prost”
DEZVĂLUIRI USR acuză Academia Română că vrea să-și acopere abuzurile descoperite de Curtea de Conturi chiar cu ajutorul legii. Reacția surprinzătoare a Academiei
14:10
USR acuză Academia Română că vrea să-și acopere abuzurile descoperite de Curtea de Conturi chiar cu ajutorul legii. Reacția surprinzătoare a Academiei
SPORT Elias Charalambous, atac la adresa arbitrajului. „Este prima dată când vorbesc atât de vehement”. Ce l-a deranjat
14:10
Elias Charalambous, atac la adresa arbitrajului. „Este prima dată când vorbesc atât de vehement”. Ce l-a deranjat

Cele mai noi

Trimite acest link pe