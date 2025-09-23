Prima pagină » Vremea » Căldură în ultimele zile de septembrie, temperaturi peste media perioadei din calendar. Unde va fi cel mai cald

23 sept. 2025, 08:36, Vremea
Marți, 23 septembrie, românii se vor bucura de o vreme frumoasă și mult mai caldă față de normalul perioadei din calendar. Temperaturile maxime vor atinge chiar și 32 de grade în sudul Banatului.

Potrivit meteorologilor, cerul va fi mai mult senin, cu înnorări pe timp de noapte în vest și nord, iar vântul va sufla slab spre moderat, cu ușoare intensificări ziua în sudul Banatului și noaptea în nordul Moldovei. Dimineața și noaptea vor fi semnalate condiții de ceață, în special în est, sud-est, pe văi și în depresiuni.

Cum va fi vremea marți, 23 septembrie

Cum prevenim insolația și alte probleme provocate de căldură. „Poate fi fatală”

Pentru Capitală, ziua de marți va aduce cer senin și temperaturi cuprinse între 11 și 13 grade noaptea și 27-28 de grade ziua, însă dimineața și noaptea se vor semnala condiții locale de ceață.

Centru INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la ora 6:30 s-a circulat în condiții de ceață pe mai multe artere din județele Călărași, Ialomița și Tulcea, vizibilitatea în trafic fiind redusă, local, sub 200 de metri și izolat, sub 50 de metri.

Pe Autostrada A2 București – Constanța se semnalează ceață local, între kilometrii 122 și 124, respectiv 104 și 108, cu vizibilitate scăzută (la 100 m).

”Recomandăm conducătorilor auto să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule”, a transmis Poliția.

Miercuri, 25 septembrie scad temperaturile

De miercuri, 25 septembrie, valorile termice scad în vestul, nordul și nord-estul țării, în timp ce în restul regiunilor acestea vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă.

”Cerul va fi variabil în sud și temporar noros în rest, iar pe alocuri se vor semnala ploi slabe, local la munte și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. În zonele afectate, ploile vor putea fi și sub formă de aversă, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua în regiunile estice, unde rafalele vor atinge 40–50 km/h, iar noaptea în sud și pe suprafețe mici în restul teritoriului”, anunță ANM.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în nordul Moldovei și 32 de grade în sudul Banatului, iar minimele între 7 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 20 de grade în sudul Banatului.

