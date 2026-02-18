Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate

Mai multe autobuze, tramvaie și troleibuze din București sunt afectate serios în dimineața zilei de miercuri, 18 februarie, din cauza zăpezii abundente care s-a așternut pe carosabil, potrivit unui comunicat STB.
Update 8:30
„În contextul avertizării meteorologice, circulația transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală. Echipele STB acționează în teren, împreună cu operatorii de salubritate, pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor și a zonelor critice”, se arată în comunicatul STB.
Potrivit G4Media la prima oră a dimineții, tramvaiul 21 din zona Colentina nu circula, iar muncitorii STB au ieșit pe traseu pentru a curăța refugiile și liniile, deși tramvaiele nu circulau.
Recomandările autorului: