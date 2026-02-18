Prima pagină » Vremea » Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate

18 feb. 2026, 08:22, Vremea
Mai multe autobuze, tramvaie și troleibuze din București sunt afectate serios în dimineața zilei de miercuri, 18 februarie, din cauza zăpezii abundente care s-a așternut pe carosabil, potrivit unui comunicat STB.

Update 8:30

  • Linia 69 – blocată pe Str. Sibiu, pe sensul spre Baicului. Cauza: copac căzut pe rețeaua de contact.
  • Linia 95 – blocata la capătul de linie Străulești din cauza acumularilor de zapada.

„În contextul avertizării meteorologice, circulația transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală. Echipele STB acționează în teren, împreună cu operatorii de salubritate, pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor și a zonelor critice”, se arată în comunicatul STB.

Zăpada a făcut ravagii în Capitală, mai multe mijloace de transport au fost afectate

Potrivit G4Media la prima oră a dimineții, tramvaiul 21 din zona Colentina nu circula, iar muncitorii STB au ieșit pe traseu pentru a curăța refugiile și liniile, deși tramvaiele nu circulau.

