23 dec. 2025, 18:49, Vremea
Cod galben de vreme severă în București și mai multe județe. Unde ninge abundent
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

E cod galben de vreme severă în mai multe zone din România. Iată unde ninge abundent și ce avertizări au transmis meteorologii ANM.  

Meteorologii ANM au dat prognoza meteo pentru aceste zile. Astăzi și până mâine, la ora 8:00, vremea este închisă, dar cu valori termice ușor mai mari decât în mod obișnuit la această dată. Trecător sunt anunțate condiții, ziua de burniță și noaptea de ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări, mai ales în a doua parte a nopții, cu rafele de 30 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimă va fi de 1…3 grade.

ANM anunță că în intervalul 23 decembrie, ora 18 – 26 decembrie, ora 10, municipiul București se află sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează intensificări de vânt, ninsori temporar viscolite, polei, răcire semnificativă a vremii. Iar în intervalul 24 decembrie, ora 12 – 25 decembrie, ora 20,municipiul București se află sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificări de vânt, ninsori viscolite și polei.

Totodată, ANM anunță cod galben pentru perioada 23 decembrie, ora 18 – 26 decembrie, ora 10. Fenomenele vizate sunt de: intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii, ger. Astfel, în intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar la munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile.

În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) vor fi ninsori. Cantitățile de apă vor fi de 5…15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent de circa 15…25 cm. Pe alocuri se va depune polei. În restul teritorulului vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ. Pe parcursul zilei de joi, 25 decembrie, aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării.

Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri, 24 decembrie, și până în seara zilei de joi, 25 decembrie, vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni, spune ANM.

Joi, în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie, vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger, cu minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade.

O altă atenționare cod galben, cu interval de valabilitate: 24 decembrie, ora 12 – 25 decembrie, ora 20 și fenomene de intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă, polei, se manifestă în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului.

Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului cu viteze de 50…70 km/h. În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea o să scadă temporar sub 100 m. În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie).

În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 cm și izolat de peste 25 cm. Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș.

Cod galben de ceață până la ora 20:00

ANM anunță azi, până la ora 20:00, cod galben de ceață, ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului, în zone ca:

  • Zona depresionară a județului Covasna , respectiv zona localităților: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Lemnia, Valea Crișului, Vârghiș, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Valea Mare, Estelnic, Dalnic;
  • Județul Mureş: Târnăveni, Luduș, Iernut, Sarmașu, Adămuș, Gănești, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Chețani, Miheșu de Câmpie, Sânger, Ogra, Băgaciu, Cuci, Iclănzel, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Pogăceaua, Ațintiș, Grebenișu de Câmpie, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian;
  • Zona joasă a județului Harghita , respectiv zona localităților: Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Praid, Corund, Lupeni, Șimonești, Dealu, Lueta, Mugeni, Atid, Mărtiniș, Avrămești, Secuieni, Feliceni, Porumbeni, Brădești, Merești, Săcel, Ocland, Dârjiu, Ulieș;
  • Județul Sibiu: Avrig, Tălmaciu, Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Boița, Cârța;

Tot până la ora 20:00, va fi ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei, în zone ca:

  • zona joasă a județului Suceava , respectiv zona localităților: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana;
  • Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Todirești, Cristești, Mogoșești-Siret, Sirețel, Mircești, Brăești, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești, Cucuteni;

Cele mai noi