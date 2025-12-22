Prima pagină » Vremea » România, lovită de un val de aer polar, de Crăciun. Unde sunt așteptate ninsori

22 dec. 2025, 17:21, Vremea
Potrivit ANM, Administrația Națională de Meteorologie, România va fi cuprinsă de un val de aer polar chiar în perioada Crăciunului.

Ninsorile sunt așteptate în mai multe regiuni din țară, chiar și în București, spune ANM. Precipitațiile vor începe din 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, iar meteorologii nu exclude depunerea unui strat de zăpadă.

Conform șefei ANM, deci, începând cu Ajunul Crăciunului sunt prognozate precipitații în extindere în cea mai mare parte din țară. În zonele montane, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, precum și în Moldova, vor predomina ninsorile, cu cantități moderate de precipitații, de 15-20 l/mp. De asemenea, nu este exclusă depunerea unui strat de zăpadă.

Din seara zilei de 24 decembrie, precipitațiile se vor transforma treptat în ninsoare și în sudul și sud-estul țării. Din punct de vedere termic, cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în nordul Moldovei, acolo unde se vor atinge valori de până la minus 3 grade Celsius, din cauza pătrunderii unei mase de aer polar foarte rece dinspre Câmpia Rusă. La polul opus, pe litoral, se vor menține temperaturi pozitive, de 5–6 grade Celsius. Minimele din perioada Crăciunului pot să coboare până la minus 10 grade în zonele depresionare.

Meteorologii explică faptul România se va afla la contactul dintre anticiclonul azoric, ce va favoriza transportul aerului polar, și un ciclon mediteraneean care va aduce aer mai cald și umed. Prin urmare, între 24 decembrie, ora 08.00, și 25 decembrie, ora 08.00, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării.

La munte și în Moldova o să ningă, cu depunere de strat consistent de zăpadă, în vreme ce în restul teritoriului va ploua la început, urmând ca, spre seara de Ajun și în noaptea de 24 spre 25 decembrie, ploile să se transforme în lapoviță și ninsoare, chiar și în Transilvania, Muntenia, Oltenia și Dobrogea continentală.

Totodată, un alt fenomen important va fi intensificarea vântului, cu rafale de 45–50 km/h, mai ales în regiunile sudice și sud-estice, acolo unde sunt posibile ninsori viscolite, în special în sudul Moldovei și parțial în Muntenia și Oltenia.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Prognoza meteo de Crăciun pe regiuni

Banat

În Ajunul Crăciunului, valorile termice vor scădea cu 3–4 grade, apropiindu-se de normalul perioadei. Apoi, maximele vor oscila între 0 și 4 grade, iar minimele vor coborî treptat, ajungând între -2 și -5 grade. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în intervalul 24 și 25 decembrie, când vor predomina ploile și lapovița, și după 29 decembrie, cu intervale de lapoviță și ninsoare.

Crișana

Până în ziua de Crăciun, vremea se va menține mai caldă decât normal, cu maxime între 5 și 8 grade și minime de -1…2 grade. După data de 25 decembrie, temperaturile vor scădea semnificativ, maximele urmând să fie între 0 și 2 grade, iar minimele între -6 și -4 grade. Precipitațiile vor fi mai probabile în jurul datei de 24 decembrie (ploie) și după 30 decembrie vom avea lapoviță și ninsoare.

Transilvania

Maximele vor scădea treptat până în Ajun, de la circa 6 grade la 2–3 grade. Apoi, în restul perioadei, valorile termice vor deveni normale pentru această perioadă a anului, cu maxime între -2 și 0 grade și minime de -9…-7 grade. Precipitațiile vor fi mai frecvente în 24 decembrie, sub formă de lapoviță și ninsoare, iar după 30 decembrie vor fi izolate și slab cantitative.

Maramureș

Temperaturile vor scădea treptat, valorile maxime urmând să varieze între 2 și 7 grade în prima săptămână și între -2 și 0 grade spre sfârșitul intervalului. Minimele vor fi preponderent negative, iar în unele nopți coboară sub -5 grade. Cele mai mari șanse de precipitații, mai ales lapoviță și ninsoare, vor fi în noaptea de 24 spre 25 decembrie și după 29 decembrie.

Moldova

Vremea se va răci până în jurul datei de 25 decembrie, cu maxime între -3 și -5 grade, iar minimele între -7 și -9 grade. Spre finalul perioadei, maximele vor fi în jurul valorii de 0 grade, iar minimele vor fi între -7 și -5 grade. Precipitațiile vor fi mai frecvente în 23 și 24 decembrie (ploaie la început, apoi ninsoare), iar după 1 ianuarie vor fi ninsori și lapoviță.

Dobrogea

Maximele din Dobrogea o să crească până pe 24 decembrie, de la 5 la 8–9 grade, iar minimele de la 2 la 4 grade. În jurul zilei de 25 decembrie, vremea se va răci cu 6–7 grade, urmând ca ulterior maximele să fie între 2 și 6 grade, iar minimele între -4 și 0 grade. Cele mai mari șanse de precipitații vor fi între 23 și 25 decembrie, când vor alterna ploaia, lapovița și ninsoarea, dar și după data de 1 ianuarie.

Muntenia

În ziua de Crăciun, temperaturile vor scădea cu aproximativ 6 grade, urmată de o ușoară creștere în ultimele zile ale perioadei, maximele între 0 și 5 grade, minimele între -3 și -7 grade. Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare și vor fi mai probabile între 23 și 25 decembrie și după 30 decembrie.

Oltenia

Până în Ajun, valorile maxime vor fi între 4 și 6 grade, iar cele minime între 1 și 2 grade. Se va răci cu 4–5 grade, iar după 26 decembrie maximele vor varia între 1 și 5 grade și minimele între -2 și -7 grade. Precipitațiile vor fi inițial ploi, după care lapoviță și ninsoare în 24–25 decembrie și după 1 ianuarie, cu intensitate redusă în restul perioadei.

Vremea în București

Și în București vremea se va schimba. Conform ANM, în ziua de Ajun, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, iar în noaptea de Ajun spre Crăciun ploaia se va transforma treptat în ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări. Temperatura maximă va fi de circa 3 grade Celsius, iar minima va coborî la -2…-1 grad.

În ziua de Crăciun, 25 decembrie, vremea va deveni rece pentru intervalul perioadei. Cerul va rămâne noros, iar în primele ore ale zilei se poate să ningă slab. Temperatura maximă va fi în jur de -1 grad, iar cea minimă va ajunge la -6…-4 grade Celsius.

Chiar și așa, prognoza meteo pentru luna decembrie 2025 indică temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, mai ales în regiunile din nord-estul țării. Episodul de iarnă va fi și el de scurtă durată.

