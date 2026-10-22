Cum va fi vremea în weekend. ANM anunță până la 20 de grade, ploi în mai multe regiuni și iarnă la munte

Vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului, însă ploile își vor face apariția în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în weekendul 24-25 octombrie, temperaturile maxime vor ajunge până la 20 de grade Celsius. La munte, la altitudini mari, sunt așteptate inclusiv precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vremea vineri, 23 octombrie. Temperaturile scad ușor, dar rămân peste normalul perioadei

Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 23 octombrie, ora 09:00 – 24 octombrie, ora 09:00, valorile termice se vor menține mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată, în majoritatea regiunilor. Cerul va prezenta înnorări locale și temporare, iar în anumite zone vor fi perioade cu ploaie.

Temperaturile maxime, în general în scădere față de ziua precedentă, se vor situa preponderent între 15 și 20 de grade Celsius, în timp ce minimele vor fi cuprinse, în cea mai mare parte a țării, între 4 și 12 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe alocuri, în special în estul teritoriului.

Vremea sâmbătă, 24 octombrie. Ploi în sud-vest și precipitații mixte la munte

Pentru intervalul 24 octombrie, ora 09:00 – 25 octombrie, ora 08:00, meteorologii estimează temperaturi comparabile cu cele din ziua precedentă. Maximele vor fi cuprinse, în general, între 15 și 20 de grade Celsius, iar minimele se vor situa între 3 și 11 grade. Vremea va fi schimbătoare, cu înnorări și intervale cu ploaie în mai multe zone ale țării. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată în sud-vestul României și în zona montană.

La altitudini mari, ploile se vor transforma temporar în lapoviță și ninsoare, semn că temperaturile scad suficient pentru apariția precipitațiilor de iarnă în zonele înalte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe arii restrânse, îndeosebi la munte.

Vremea duminică, 25 octombrie. Unde va mai ploua

Temperaturile vor rămâne relativ blânde pentru finalul lunii octombrie, însă diminețile și nopțile vor fi reci. Potrivit tendinței prognozei ANM pentru finalul săptămânii, temperaturile se vor menține în general în apropierea valorilor specifice perioadei, iar ploile vor mai apărea local.

Weekendul aduce, așadar, o vreme tipică de toamnă târzie, cu temperaturi care pot atinge 20 de grade în timpul zilei, dar și cu dimineți și nopți răcoroase.